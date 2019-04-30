"Сладкий персик": Настя Каменских взволновала сочным фото в бикини

Популярная певица Настя Каменских, которая выступает под творческим псевдонимом NK, мастерски умеет совмещать работу и отдых. Она отправилась вместе с Потапом и его группой MOZGI в солнечную Турцию, где у артистов запланированы выступления и намечается плотный концертный график. Тем ни менее, звезда не упускает возможности понежиться на пляже, а заодно и сделать парочку жарких фото на память. Черно-белым сочным кадром в бикини соблазнительная Настя поделилась в Instagram-аккаунте.

Певица позирует, повернувшись боком к камере. Она игриво надует пузырь из жвачки и кокетливо смотрит в объектив. На снимке прекрасно просматриваются ее аппетитные формы и даже полуобнаженная грудь, которую не в состоянии скрыть крошечный купальник.

"Удовольствие от солнца", - подписала горячий кадр Настя на английском языке, намекнув на то, что с радостью проводит время на пляже.

Фото тут же оценили многочисленные поклонники артистки. Они пришли в восторг от созерцания ее сексапильных форм и не смогли сдержать восхищения.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Шикарная, сексуальная", "Супер! Огонь!", "Фігура просто ідеальна", "Вау, Настя, супер красоточка", "Сладкий персик", "Ты классная!", "Сочная красотка", "Русалка", "Как вы создаёте такие шедевры! Настенька, вы и 80 будете волновать", "Як завжди супер", "Принцесса, ты прекрасна!", "Настя как всегда прекрасна!" - оставляли комплименты фолловеры.

Интересно, что Потап также поделилась на своей страничке в фотоблоге пляжным фото в солнечных очках. Продюсер нежится на лежаке и с удовольтвием загорает.

"Концерты каждый день!" - похвастался рэпер, намекая на плотный гастрольный график.

Фото: Потап (instagram.com/realpotap)

Поклонники решили одарить артиста комплиментами, а затем поинтересовались, не будет ли у него совместных пляжных снимков с Настей?

"Красава Потап", "После концерта можно и позагорать!", "Кабанчик, но какой хорошенький", "О, Настя лайкнула", "Леша, а с Настей будет такая фотка?", "Красавчик!", "Брюс Уиллис", - писали фолловеры.

Напомним, что Потап и Настя успели побывать в городе любви Париже и показали фото на фоне местных достопримечательностей.