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Такие сладкие: Топалов покорил сеть постельным фото с Тодоренко

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.03.2020 - 15:18
Такие сладкие: Топалов покорил сеть постельным фото с Тодоренко
Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Во время карантина молодые родители наконец смогли выспаться

Как и многие другие знаменитости, Влад Топалов и Регина Тодоренко придерживаются карантина и остаются дома. И несмотря на отмену концертов и съемок и потерю денег, в этом нашлось и немало плюсов - к примеру, возможность проводить много времени с маленьким сыночком Майклом. Любящий папа с удовольствием играет с малышом и развлекает его, делясь при этом с поклонниками очаровательными видео. А кроме того, молодые родители смогли наконец сделать еще кое-что, на что раньше не было времени - выспаться!

На своей странице в Instagram Топалов поделился забавным постельным снимком с любимой женой. Звездная парочка лежит в кровати, их лица сняты крупным планом, при этом они смешно изобразили губы "уточкой" и закрыли глаза. Фото получилось очень естественное и живое - так, на лице Регины совсем нет макияжа и супруги выглядят действительно сонными.

Влад подписал публикацию лишь смешными смайликами.

Такие сладкие: Топалов покорил сеть постельным фото с Тодоренко

Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Подобная картина вызвала умиление у поклонников звездной пары, о чем они тут же сообщили в комментариях, называя Влада и Регину утятами и мишками.

  • Доброе утро. Какие прикольные
  • Вы похожи
  • Хорошенькие. Счастья вам
  • Аааа, как мило
  • Сонные родители
  • Утятки наши
  • Ребят вы классные
  • Такие милые
  • Карантин был нам всем необходим!!!!
  • Пупсики наши хорошие. Где самый главный пупс?
  • Такие милые, настоящие!
  • Какие лапочки
  • Медвежье утро

Такие сладкие: Топалов покорил сеть постельным фото с Тодоренко

Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, ранее Регина Тодоренко в серебристом мини дала отпор хейтерам в сети.

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