Такие сладкие: Топалов покорил сеть постельным фото с Тодоренко

Во время карантина молодые родители наконец смогли выспаться
Как и многие другие знаменитости, Влад Топалов и Регина Тодоренко придерживаются карантина и остаются дома. И несмотря на отмену концертов и съемок и потерю денег, в этом нашлось и немало плюсов - к примеру, возможность проводить много времени с маленьким сыночком Майклом. Любящий папа с удовольствием играет с малышом и развлекает его, делясь при этом с поклонниками очаровательными видео. А кроме того, молодые родители смогли наконец сделать еще кое-что, на что раньше не было времени - выспаться!
На своей странице в Instagram Топалов поделился забавным постельным снимком с любимой женой. Звездная парочка лежит в кровати, их лица сняты крупным планом, при этом они смешно изобразили губы "уточкой" и закрыли глаза. Фото получилось очень естественное и живое - так, на лице Регины совсем нет макияжа и супруги выглядят действительно сонными.
Влад подписал публикацию лишь смешными смайликами.
Фото: Влад Топалов и Регина Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)
Подобная картина вызвала умиление у поклонников звездной пары, о чем они тут же сообщили в комментариях, называя Влада и Регину утятами и мишками.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladtopalovofficial)
Напомним, ранее Регина Тодоренко в серебристом мини дала отпор хейтерам в сети.