Такие сладкие! MARUV очаровала нежным семейным фото с мужем и новым членом семьи

MARUV со своим мужем (фото: instagram.com/alexanderkorsun)

Певица устроила фотосет с любимым четырехлапым другом

MARUV (Анна Корсун) привыкла эпатировать публику своими нарядами и смелыми перформансами на сцене. Она давно завоевала звание "королевы латекса" и не стесняется устраивать провокационные фотосессии в эксцентричных образах. Но в повседневной жизни, в кругу родных и близких артистка преображается и становится "уютной" и домашней, а откровенно сексуальные наряды меняет на удобные вещи преимущественно в спортивном стиле. С Анной всегда рядом ее муж и концертный директор Александр Корсун. Пара редко публикует совместные фото, поэтому они вызывают особый интерес и умиление у поклонников звезды.

Так, артистка решила побаловать фанов семейным портретом, на котором можно увидеть не только ее любимого супруга, который, к слову, сменил имидж и стал платиновым блондином, но и нового члена их семьи – собаку по кличке Изольда. Кстати, у Изольды Александровны, как назвала ее MARUV, есть собственная страничка в Instagram и больше 2 000 подписчиков!

На семейной фотооткрытке Анна запечатлена в белой рубашке, черных штанах с высокой посадкой, кокетливой шляпке, а также с шейным платком с "леопардовым" принтом. К слову, MARUV недавно сменила цвет волос и превратилась в Мальвину – теперь она ходит со стильным синим каре.

MARUV со своим мужем и любимой собчакой (фото: instagram.com/maruvofficial/ instagram.com/izolda_alexandrovna)

Поклонников растрогало душевное и стильное семейное фото, которое Анна так и назвала - "Family portrait".

Как же это мило

Вау, какие же вы классные. Очень красивая семья

Повезло ему! Какие девочки

Красивая семья

Прекрасное фото, вы душки!

Какие вы умнички!

Вы даже похожи с мужем внешне

Ой, как вы оказывается похожи с мужем

Какие хорошенькие

Сладкие такие

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее MARUV высказалась о своем материнстве и рассказала, готова ли она к появлению на свет малыша.