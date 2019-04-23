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Сладкая парочка: Хайди Клум растрогала фото с возлюбленным

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.04.2019 - 20:31
Сладкая парочка: Хайди Клум растрогала фото с возлюбленным
Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Супермодель и ее бойфренд собираются в очередное путешествие

45-летняя супермодель Хайди Клум и ее 29-летний возлюбленный Том Каулитц вместе уже около года. И они явно не следуют известному выражению, что "счастье любит тишину". Буквально с первых дней отношений пара открыто демонстрирует всем свое счастье. Отношения звезд развиваются весьма стремительно. В декабре супермодель получила от музыканта предложение руки и сердца. И хотя дата свадьбы еще не объявлена, уже ведут себя как молодожены. Появляясь на светских тусовках, концертах и других мероприятиях, они не стесняются демонстрировать чувства. Хайди уже буквально засыпала сеть трогательными снимками с будущим мужем, их объятиями, поцелуями и романтичными посланиями.

На днях она поделилась подобным снимком. На фото Хайди и Том сидят на диванчике в обнимку. Клум закинула голые ноги на колени возлюбленному, а голову положила ему на грудь.

"Меланхоличный райский тур начинается через 6 дней", – написала загадочно знаменитая красавица.

Хайди Клум и Том Каулитц

Хайди Клум и Том Каулитц (фото: instagram.com/heidiklum)

"Люблю любовь!", "Мне все равно на их возраст, их банковские счета и их будущее... Я просто счастлив видеть, как два человека любят друг друга в чистой, простой и красивой манере…", "Вы двое, вдохновляющее счастье", "Вы так милы вместе", "Моя любимая пара, ваша любовь такая классная", "Приятно видеть, как вам хорошо вместе", "Отличное фото, излучающее чистое счастье", "Вы невероятно милы, обожаю вашу пару", "Не могу дождаться, и вы такие сладкие!"…

Но были и те, кто отозвался о фото не с такой теплотой: "Где ваши дети, пока вы путешествуете по всему миру?.. Не такая вы и хорошая мама, в конце концов".

Хайди Клум

Сладкая парочка: Хайди Клум растрогала фото с возлюбленным

Сладкая парочка: Хайди Клум растрогала фото с возлюбленным

Хайди Клум со своим возлюбленным (фото: instagram.com/heidiklum)

Напомним, у Хайди есть четверо детей: 14-летняя Хелен, 13-летний Генри, 12-летний Йохан и 9-летняя Лу Сулола от ее брака с певцом Силом (он не является только биологическим отцом Хелен, но усыновил ее). К слову, в сети до сих пор не утихают слухи о беременности Хайди от Тома. Хотя ее последние снимки наглядно демонстрируют обратное.

Напомним, ранее Хайди Клум восхитила стройной фигурой в комбинезоне с тигровым принтом

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