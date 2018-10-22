"Скупаем все тыквы в селе": Евгений Кошевой рассказал, как его семья готовится к Хэллоуину

Фото: Евгений Кошевой (коллаж РБК-Украина)

Обе дочери Евгения Кошевого придумывают на праздник яркие образы, рассказывает актер

Ежегодно Хэллоуин отмечают с 31 октября на 1 ноября. Это праздник, к которому готовятся много украинских звезд. Кое-кто примеряет праздничные костюмы и выбирает макияж, а кто-то решает, какие блюда приготовит в этот день. Хотя много украинских звезд относятся к Хэллоуину абсолютно нейтрально.

Известный украинский артист и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой говорит, что к Хэллоуину всегда готовятся его дети. Так, его старшая дочь Варвара подает пример младшей Серафиме, и вместе они придумывают яркие образы к 31 октября.

Об этом Евгений Кошевой эксклюзивно рассказал в комментарии для Styler.

"Да, дети очень любят этот праздник! Поэтому мы скупаем все тыквы, которые только есть у нас в селе! Они там режут, вырезают. Главное, чтобы деревню не вырезали", - шутит артист.

Фото: Евгений Кошевой (facebook.com-kvartal95)

Обе его дочери придумывают на Хэллоуин яркие образы, признается Евгений Кошевой.

"Костюмы, образы – это Варя (старшая дочь – ред.) у нас сама все придумывает. А поскольку Серафима смотрит на старшую сестру, то и в этом плане пытается ее копировать. Они сами стараются придумать каждый раз что-то новое. Они вместе идут на второй этаж и там что-то делают", - рассказывает актер.

Сам Евгений Кошевой на Хэллоуин для себя никакого особенного образа придумывать не будет.

"Я бы, пожалуй, остался таким, как я есть. Потому что сейчас очень много людей, знаете, с моими высказываниями не согласны. Поэтому делают из меня такого тирана и демона (имеются в виду его цитаты на защиту русского языка – ред.). Не знаю, как им передать эмоции, которые у меня внутри, но ладно, не буду этого делать", - сказал Евгений Кошевой.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в образе президента сделал громкое заявление.

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