Как же я скучал: Ани Лорак и Сергей Лазарев взбудоражили сеть нежным селфи

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артисты встретились после долгого карантина

Ани Лорак (Каролине Куек) и Сергею Лазареву давно приписываю роман, хоть артисты упорно утверждают, что их связывает многолетняя крепкая дружба. Любое совместное появление звезд тут же становится предметом бурных обсуждений, а их нежные объятия дают поклонникам пищу для размышлений и наталкивают на мысль, что знаменитости питают друг другу не только человеческую симпатию, но и нечто большее. Так, Ани и Сергей одновременно разместили на своих Instagram–страничках нежное совместное селфи, на котором, к слову, позируют прижавшись друг к другу и вовсе без масок и защитных средств.

На певце – черная рубашка, а артистка выбрала уютную куртку с капюшоном , сливовый свитшот и бейсблоку.

"Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной", - подписала фото певица.

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/anilorak)

Артист был более многословен и выразил свою радость от встречи с коллегой, назвав ее настоящим именем – Каролина.

"Как же я скучал по тебе, дорогая Каролина. Через годы, через расстояния , наша дружба крепка и стабильна! Слава Богу!" - отметил под совместным фото с Лорак Сергей. Певица оставил под записью несколько смайлов, включая сердечки.

Поклонники охотно принялись обсуждать отношения артистов: кто-то восхищался их крепкой дружбой, другие же твердили, что Ани и Сергей – прекрасная пара.

Глаз не оторвать от вас, милашки

Вы вместе?

Как это мило

Какие красивые

Супер пара

Чудная пара!

Вам бы уже пора вместе быть. Вы супер пара

Все уже давно знают про ваши отношения

Друзья!! Но очень хорошая пара, смотритесь

Такие классные

Скриншот комментариев

Ранее Ани Лорак показала соблазнительное фото и спела о влюбленности.

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Автор: Lite