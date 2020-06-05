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Как же я скучал: Ани Лорак и Сергей Лазарев взбудоражили сеть нежным селфи

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2020 - 09:49
Как же я скучал: Ани Лорак и Сергей Лазарев взбудоражили сеть нежным селфи
Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Артисты встретились после долгого карантина

Ани Лорак (Каролине Куек) и Сергею Лазареву давно приписываю роман, хоть артисты упорно утверждают, что их связывает многолетняя крепкая дружба. Любое совместное появление звезд тут же становится предметом бурных обсуждений, а их нежные объятия дают поклонникам пищу для размышлений и наталкивают на мысль, что знаменитости питают друг другу не только человеческую симпатию, но и нечто большее. Так, Ани и Сергей одновременно разместили на своих Instagram–страничках нежное совместное селфи, на котором, к слову, позируют прижавшись друг к другу и вовсе без масок и защитных средств.

На певце – черная рубашка, а артистка выбрала уютную куртку с капюшоном , сливовый свитшот и бейсблоку.

"Что мне дождь проливной, когда мои друзья со мной", - подписала фото певица.

Как же я скучал: Ани Лорак и Сергей Лазарев взбудоражили сеть нежным селфи

Ани Лорак и Сергей Лазарев (фото: instagram.com/anilorak)

Артист был более многословен и выразил свою радость от встречи с коллегой, назвав ее настоящим именем – Каролина.

"Как же я скучал по тебе, дорогая Каролина. Через годы, через расстояния , наша дружба крепка и стабильна! Слава Богу!" - отметил под совместным фото с Лорак Сергей. Певица оставил под записью несколько смайлов, включая сердечки.

Поклонники охотно принялись обсуждать отношения артистов: кто-то восхищался их крепкой дружбой, другие же твердили, что Ани и Сергей – прекрасная пара.

  • Глаз не оторвать от вас, милашки
  • Вы вместе?
  • Как это мило
  • Какие красивые
  • Супер пара
  • Чудная пара!
  • Вам бы уже пора вместе быть. Вы супер пара
  • Все уже давно знают про ваши отношения
  • Друзья!! Но очень хорошая пара, смотритесь
  • Такие классные

Скриншот комментариев

Ранее Ани Лорак показала соблазнительное фото и спела о влюбленности.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Ани Лорак
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