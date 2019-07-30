Скоро свадьба: Снежана Егорова удивила новостью о помолвке

Фото: Снежана Егорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Телеведущая официально объявила о помолвке

Популярная украинская актриса, ведущая и многодетная мама Снежна Егорова в третий раз собралась замуж. Имя жениха знаменитость решила не разглашать, а на странице в Facebook лишь скоромно сообщила о помолвке, не раскрывая подробности.

Подписчики звезды тут же принялись поздравлять ее и искреннее желать 47-летней артистке обрести настоящее семейное счастье. Для многих новость стала настоящей неожиданностью.

"Вот это новость! Поздравляю! Ждем еще новостей!", "Поздравляю! Счастья огромного!", "Пусть все получится, а желание заботится друг о друге никогда не исчезнет. Дружбы и гармонии!", "Поздравляю! Любви, взаимопонимания! Пусть глаза всегда светятся лучиками счастья!", "Женщина должна быть любима и счастлива! Поздравляю!", "Снежаночка, рада и счастлива за Вас! Поздравляю!", "Вау, прекрасная новость! Поздравляю!" - писали комментаторы.

Скриншот комментариев (facebook.com/snezhana.egorova.9)

Снежана Егорова дважды официально была замужем и является мамой пятерых детей и бабушкой двух внуков. В 1992 году актриса вышла замуж за известного украинского режиссера Семена Горова. У пары родились две дочери: Анастасия и Александра.

В 2006 году артистка вступила в брак во второй раз. Ее избранником стал коллега, писатель и музыкант Антин Мухарский (Ореста Лютого). От этого союза у актрисы появилось на свет трое детей: сыновья Андрей и Иван и дочь Арина. В 2015 году пара объявила о разводе, который оказался долгим и болезненным.

Фото: Снежана Егорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)

В 2014-м году Снежана впервые стала бабушкой – ее старшая дочь Анастасия подарила актрисе внука по имени Эван. В октябре 2016 года Егорова обрадовала новостью – Стася ( как называет дочь артистка) родила второго мальчика, которого назвала необычным именем Эней.

Фото: Снежана Егорова (facebook.com/snezhana.egorova.9)

В июле прошлого года дочь Снежаны Александра также вышла замуж. Роспись состоялась в США, где девушка живет с 2012 года.

Напомним, что украинская певица Алина Гросу 23 июня вышла замуж в Италии. Артистка также долго не показывала своего избранника.

Также 23 мая свадьбу отгуляли Потап и Настя Каменских, которые до последнего скрывали свои отношения от поклонников.