ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скоро свадьба? Леонардо Ди Каприо увез юную возлюбленную на райские острова

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.01.2020 - 19:19
Скоро свадьба? Леонардо Ди Каприо увез юную возлюбленную на райские острова
Камила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Актер и его девушка отправились в совместный отпуск

Леонардо Ди Каприо старается слелить, чтобы личная жизнь оставалась личной, не комментируя ее и не давая прямых ответов на вопросы. Тем самым провоцируя о себе еще больше слухов. Даже отношения с 22-летней Камилой Мороне в прессе называют не более чем прикрытием. Но периодически популярный голливудский актер и его молодая пассия все же умудряются развеять подобные домыслы.

Скоро свадьба? Леонардо Ди Каприо увез юную возлюбленную на райские островаКамила Морроне (фото: instagram.com/camilamorrone)

Сейчас 45-летний Леонардо и 22-летняя Камилла отправились проводить новогодние каникулы на остров Сент-Бартелеми. Как обычно, звезда «Титаника» и «Великого Гэтсби» хотел скрыл этот факт. Но вездесущие папарацци успели заснять парочку на пляже. По слухам, Лео и Камила встретили там Новый год и намерены остаться на какое-то время. Сама же девушка на своей странице в Instagram предпочитает не афишировать отношения с возлюбленным. Все, что она показала поклонникам – это экзотических черепашек в лазурной воде.

Скоро свадьба? Леонардо Ди Каприо увез юную возлюбленную на райские островаКамила состоит в отношениях с Лео уже 2 года (фото: instagram.com/camilamorrone)

К слову, по мнению инсайдеров, отношения пары скоро выйдут на новый уровень. Так, Лео якобы намерен жениться на модели с аргентинскими корнями. К такому решению сына подталкивает и мать Ди Каприо, которая давно уже мечтает о внуках. Интересно, что женщина, которую чато называли причиной расставания Лео со многими девушками, в этот раз выбор сына одобрила. Она называет Камилу весьма подходящей кандидатурой на роль невестки, да и сама Мороне в восторге от мамы Леонардо. Что ж, поживем – увидим.

Напомним, Лео и Камила начали встречаться в 2017-м году. До этого голливудский ловелас перевстречался со множеством юных моделей, не сумев завязать крепких длительных отношений ни с одной из них. Периодически в сети также появляются слухи о нетрадиционной ориентации актера. Впрочем, сам он их старательно опровергает появлением на людях с новой красоткой.

Оскар 2019: онлайн-трансляция Twitter отметил победу Ди Каприо на "Оскаре" новым рекордом
Новости Украины Леонардо Ди Каприо
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь