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"Скоро пополнение?" Осадчая в прозрачном наряде спровоцировала споры в сети

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 10:22
"Скоро пополнение?" Осадчая в прозрачном наряде спровоцировала споры в сети
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Телеведущая показала совместное фото с мужем

Семейная пара телеведущих Кати Осадчей и Юрия Горбунова не перестает восхищать поклонников своим трепетным отношением друг к другу. Недавно звезды устроили уикенд в Европе и с удовольствием делились кадрами, сделанными во время путишествия в Италию и немецкий Мюнхен. Знаменитости выглядели счастливыми и расслабленными, а блеск их влюбленных глаз внимательные поклонники узрели сразу. В этот раз Катя решила показать в Instagram совместное фото с мужем на сцене шоу "Голос страны 9". Правда, снимок вызвал неоднозначную реакцию в сети.

Ведущая запечатлена в оригинальном платье лавандового оттенка с прозрачной юбкой и рюшами от украинского бренда theCOAT и босоножках с тонкими ремешками.  Она оперлась рукой на надежное плечо мужа, которой позирует в костюме-тройке и кроссовках – трендовый сценический нобраз в стиле смарт-кэжуал Юрию очень к лицу!

Некоторые поклонники предположили, что звезда находится в интересном положении и поделились своими мыслями в комментариях. "Катю, у вас скоро буде поповнення? Якщо це так, то ми Вас вітаємо", - написала одна из подписчиц ведущей. Ее поддержала еще одна: "Я теж про це подумала".

&quot;Скоро пополнение?&quot; Осадчая в прозрачном наряде спровоцировала споры в сети

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Остальные фолловеры развернули жаркую дискуссию вокруг наряда Осадчей – одним он пришелся по вкусу, а другие раскритиковала ее неординарное платье.

"Выглядите потрясающе!", "Симпатичное платье", "Ваше платье очень красивое", "Все супер... Но это платье?", "Пара красивая, но платье – ужас", "Что это на Кате за шторка?", "Гарна сукня, аж дух захоплює - так вам, Катерино, до лиця!", "Катя, які у Вас завжди яскраві образи і шикарні сукні! Просто супер!", "Да ты Катя неотразима", "Дуже гарнi! І сукня гарна - все iнше говорять вiд заздрощiв", - делились своим мнением комментаторы.

Напомним, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов восхитили сеть романтичным совместным фото.

Ранее Катя Осадчая показала оригинальный образ в сверкающем комбинезоне.

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