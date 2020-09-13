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Сколько страсти: Влад Яма раззадорил сеть чувственным фото с женой

Автор: Lite

Судья "Танцев со звездами" показала нежность с женой

Влад Яма с женой Лилианой – эффектная и счастливая пара. Хореограф и судья "Танцев со звездами" признает, что долго ухаживал за женой и в итоге доился ее расположения. Теперь пара регулярно радует поклонников свежими семейными фотосетами и демонстрирует безоблачное счастье. Так, Влад опубликовал в Instagram черно-белые фото с женой и восхитили нежностью и страстью в их отношениях.

Влад прижимает супругу и рукой пытается закрыть объектив, будто прячась от папарацции. Поклонники пары не удержались от комплиментов.

Влад Яма с женой показали чорно-белый фотосет (фото: instagram.com/vladyama_official)

Встретились глазами: Влад Яма с женой растрогали признаниями в особую для них дату

  • Лямур без слів
  • Дуже красиві
  • Нереальные, очень красивые
  • Огненно-красивая у вас жена, Влад!
  • Сколько страсти в глазах
  • Секси пара
  • Как вы подходите друг другу, очень красивая пара, счастья вам и здоровья на долгие годы
  • Не могу, как сексуально

Скриншот комментариев

Напомним, что Влад Яма побаловал фотосетом с женой и сыном и рассказал, что семья для него – самое главное.

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