Сколько нежности! Регина Тодоренко умилила фото с сыночком

Популярная телеведущая и молодая мама Регина Тодоренко старается ни на минуту не расставаться со своим маленьким сыночком Михаилом. Звезда даже решила перенести съемки авторского шоу "Пятница с Региной" к себе домой, чтобы быть поближе к малышку, ведь он все еще на грудном вскармливании и нуждается в постоянном присутствии знаменитой мамы рядом. Также телеведущая рискнула взять мальчика с собой в Дубае, где не только отдыхала, но и работала. Регина не балует подписчиков фото ребенка, но на этот раз решила сделать исключение и опубликовала трогательный снимок в Instagram.

Интересно, что лицо Миши его звездная мама поклонникам не показала, но в кадр попала его крошечная пяточка, над которой Регина с умилением склонилась, улыбаясь сыночку.

"Топаловские пятки", - лаконично подписала она нежный кадр, оставив хэштег "собери Майкла".

Регина Тодоренко с сыночком (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники растерялись, ведь сына Регины Тодоренко и музыканта Влада Топалова зовут Михаил, но другие пользователи сети поспешили их успокоить: ведь Майкл – это еще один, западный вариант привычного имени Миша.

Снимок мамы и малыша не оставил равнодушными подписчиков ведущей, они оставляли немало трогательных и теплых слов в адрес крохи и его родителей.

"Какая лапочка. Растите здоровенькими и счастливенькими!", "Какая милая ножка!", "Такие малюсенькие пятки", "Столько нежности и любви на этом фото!", "Ой, какие ножки! Пусть Ваш малыш растет здоровым и только радует Вас", "О,такие милахи, а этот взгляд на сына. Просто супер! Молодцы!" - писали комментарии поклонники.

Ранее Регина Тодоренко рассказала о любимом занятии, за которым очень скучает, назвав его "своей отдушиной".

Кстати, Регина Тодоренко, которая похудела после родов, хоть ей тэто далось нелегко, показала фото без косметики.