Сколько нежности и любви: победительница Холостяк 9 растрогала фото с любимым

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка отметила, что у них с Никитой скоро будет важная годовщина

К удивлению многих, после окончания 9 сезона проекта Холостяк сложившаяся в рамках шоу пара не распалась, как это бывало в предыдущих сезонах, а все еще вместе. Никита Добрынин и Дария Квиткова очень счастливы и даже живут вместе, не желая расставаться ни на секунду. 21-летняя девушка, которая ранее призналась в своих странностях, растрогала поклонников их пары новым нежным кадром с возлюбленным и напомнила о важной дате в их жизни.

Даша опубликовала фото, на котором они с Никитой запечатлены в Италии, на Амальфитанском побережье. Красотка позирует у перил на краю утеса с потрясающими видами, а любимый нежно обнимает ее сзади и целует в щеку.

"31го августа будет ровно год, как мы с @nikitadobrynin познакомились. Вы наблюдали за всей нашей историей, за ее началом и продолжением. Мы решили сделать конкурс на самое теплое видео о нас, которое вы сможете смонтировать.

Мы выберем лучшие видео и сделаем максииимально крутые подарки, за все старания и вложение души + размещу это видео у себя на странице, с отметкой автора", - пообещала Квиткова.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Фолловеры поспешили оставить умиленные отзывы парочке, отмечая, что от них так и веет любовью и счастьем.

Какие пупсики

Вы очень красивая пара. Счастья Вам!

Счастливые! Сколько нежности и любви передаёт этот снимок....

Милахи,полностью импонируете друг другу

Вы невероятные!!! Счастливые!!! Влюбленные!!! Счастья Вам

Такие милые

Какое теплое фото

Такие мимишные

Какие же вы. Будьте счастливы

Идеальная пара. Счастья Вам И бесконечной любви

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, ранее Дарья Квиткова внезапно заговорила о личных проблемах, девушка предложила обсудить тему ссор и измен в паре, и стоит ли в подобные нюансы отношений посвящать друзей.

Ранее победительница Холостяк 9 Даша Квиткова поделилась секретами совместной жизни с Холостяком Никитой Добрыниным.