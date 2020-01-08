Сказочное Бали: Слава из НеАнгелов очаровала яркими фото с отдыха с детьми

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица увезла сына и дочку к океану

После встречи Нового года многие знаменитости отправляются погреться и позагорать куда-нибудь в теплые края. Довольно часто их выбор падает на райский остров Бали в Индонезии - так, этой зимой туда улетели Холостяк 9 Никита Добрынин со своей избранницей Дарией Квитковой. Слава Каминская из группы НеАнгелы тоже наслаждается отдыхом на берегу океана - с собой она взяла сына Леона и дочь Лауру и свою маму.

В Instagram певица поделилась несколькими яркими снимками с семейных каникул. Так, она показала малышей в день прилета - они позируют на чемоданах с цветочными гирляндами на шеях. По словам Славы, перелет с детьми получился намного легче, чем она ожидала.

"Мы добрались. думала , что для детей будет очень сложным перелет, но все прошло успешно. Завтра подробно опишу, что и как ) у нас 4:20 утра. Кто на Бали?" - написала артистка.

Фото: Слава Каминская показала отдых на Бали (instagram.com/babaslavka)

Позже она похвасталась эффектным пляжным луком - на фото Каминская запечатлена сидящей в кафе на пляже. На ней - черный кружевной купальник и полупрозрачная кружевная накидка.

"и штора пригодилась", - с юмором прокомментировала Слава.

Фото: Слава Каминская показала отдых на Бали (instagram.com/babaslavka)

На следующем кадре она продолжила демонстрировать свое чувство юмора.

Звезда выложила кадр, на котором лежит в воде на животе, приподнявшись на руках и задрав голову вверх.

"Судя по сторисам селеб, о Бали вам уже и так все известно. обсудим более важную тему - как вам мой кадык?" - провокационно подписала снимок Каминская.

Фото: Слава Каминская показала отдых на Бали (instagram.com/babaslavka)

Также певица показала несколько милых фото сына и дочки, которые явно наслаждаются отдыхом в теплых краях.

Фото: Слава Каминская показала отдых на Бали (instagram.com/babaslavka)

Подписчики оценили чувство юмора артистки и поспешили оставить свои отзывы.

А вода как в Мариуполе

Чувство юмора на высоте!

Слава, даже не парьтесь))) как биолог смею вас заверить, ваш кадык абсолютно нормален)))

Потрясающий кадык

Вы прекрасны )

Вы красотка

главное счастливые глаза, кадык думаю тоже счастлив

Да все у вас шикарно с фигурой!

Отличный кадык, гладенький

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов заявила о долгожданном воссоединении семьи.