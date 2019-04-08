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Сказочная улыбка: дочка Оли Поляковой восхитила солнечным фото из Италии

Lite » Новости шоу-бизнеса 08.04.2019 - 13:49
Сказочная улыбка: дочка Оли Поляковой восхитила солнечным фото из Италии
Маша Полякова

Поклонники пришли в восторг от искреннего снимка Маши

Маша Полякова сегодня –очень даже популярный блогер. На instagram-страничке 14-летней девушки уде больше 100 тыс. подписчиков. При этом Маша больше развивает себя как fashion-блогер. И все же время от времени балует подписичков яркими снимками с тренировок и, конечно же, путешествий.

Так, недавно Маша Полякова побывала в Италии, откуда публиковала хоть и немного, но яркие фото на фоне достопримечательностей, узеньких улочек и т.д. Конечно же, девушка показывала и свои стильные луки. К слову, во время короткой поездки Маша успела примерить сразу несколько стильных пальто – тренд этого весеннего сезона.

Однако больше всего поклонники Поляковой младшей оценили ее недавний портер, на котором девушка позирует с восхитительной улыбкой и сияющим видом. Видно, что Маша счастлива. Позирует она в клетчатом лаковом пальто, черной водолазке, а также кепи от именитого дизайнера Ruslan Baginskiy. Очень стильный образ.

Следует также отметить, что в эту поездку Маша отправилась без своей звёздной мамы, а только с подругой.

"В каких странах вы бывали, вот например на весенних каникулах в Италии без родителей… и это была незабываемо", — подписала яркое весеннее фото Маша Полякова.

Стильная Маша Полякова

Стильная Маша Полякова в Италии (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Поклонники девушки поспешили оставить свои восхищенные отзывы:

  • "Ааааа, сказочная улыбка… была только у Италии"
  • "На этих весенних каникулах ездила в: Польшу, Германию, Бельгию, Францию и в Голландию"
  • "МОЯ КРАСОТКА!"
  • "Яка ти гарна!"
  • "Такая Милашка"
  • "Самая крутая"
  • "Умница! Взрослая и самостоятельная"
  • "Восхитительная"

Напомним, ранее дочь Оли Поляковой рассмешила сеть "чудным" фото. Девушка не побоялась показать себя с непривлекательной стороны. 

Также ранее Маша Полякова блеснула стройными ножками в коротком мини-платье. Девушка позировала в элегантном черном платье-пиджаке с открытыми плечами, дополнив свой образ такими же черными туфлями-лодочками.

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