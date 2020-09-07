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Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на "Танцах со звездами 2020"

Понедельник 07 сентября 2020 14:47
Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на "Танцах со звездами 2020"
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица блистала в шикарном наряде от украинского дизайнера

Тина Кароль заставляет биться сердца зрителей проекта "Танцы со звездами 2020" чаще, ведь каждое ее появление в эфире (певица являемся ведущей gold-room) производит эффект разорвавшейся бомбы. Поклонники звезды активно обсуждают ее образы и наряды, изучая их до мелочей. Так, во время второго прямого эфира, который состоялся в воскресенье, 6 сентября, украинская поп-дива блистала в роскошном наряде, достойном настоящей королевы, от украинского бренда FROLOV из новой коллекции дизайнера Ивана Фролова AZUCRA.

Певица облачилась в шикарне платье с корсетным лифом телесного цвета на молнии, расшитом камнями и пышной черной юбкой со шлейфом. Стилисты сделали Тине аккуратную гладкую элегантную прическу, собрав волосы в пучок. Она дополнила образ оригинальной обувью – туфлями с прозрачным носком и ремешками, а также необычно оформленным каблуком.

Нежный макияж и драгоценные украшения с изумрудными камнями довершили экранный лук певицы.

Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Сказочная королева: восхитительная Тина Кароль покорила роскошью на &quot;Танцах со звездами 2020&quot;

Тина Кароль вызвала ажиотаж появлением в элегантном соблазнительном наряде (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина устроила эффектную фотосессию на ступеньках, демонстрируя свой роскошный образ в деталях. Поклонники пришли в полный восторг от увиденного.

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Скриншот комментариев

Напомним, что участница "Танцев со звездами 2020" Ольга Фреймут поразила длиной платья и стройными ножками в сетчатых колготах.

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