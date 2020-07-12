Что скажут о девушке? Победительница Холостяк-10 откровенно высказалась о шоу Холостячка

Победительница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова не смогла сохранить отношения с главным героем Максом Михайлюком из-за его интимной близости на проекте с другой участницей. Однако сейчас они оба нашли себе пару - харизматичный пилот встречается с моделью Дарьей Хлыстун. А Ульянова призналась, что ее новый возлюбленный старше на 20 лет. В своем Instagram 23-летняя гимнастка часто выкладывает горячие кадры, демонстрируя тело в купальнике и свою впечатляющую растяжку. А в новой публикации она поделилась своим мнением о новом проекте телеканала СТБ - шоу "Холостячка".

Отметим, что в этом варианте мужчины будут стараться завоевать сердце девушки, а героиней первого сезона станет актриса Ксения Мишина. Даша уверена, что зрелище должно получиться очень интересным.

"Впервые в Украине! Новый формат шоу «Холостячка». Знаете, лично мне, кажется эта задумка очень крутой и, как минимум, честной и справедливой по отношению к женщинам. Наконец-то - равноправие. Уже с нетерпением жду выхода первого сезона. Интересно наблюдать, как мужчины будут завоёвывать главную героиню, какие свидания будут планировать, как ухаживать. Будут ли плакать в машине после вылета с церемоний? Будет ли девушка вручать им розы или что-то другое? А что будут кандидаты говорить о друг друге? Вот и посмотрим, чем мужской коллектив отличается от женского", - отметила Ульянова.

Также победительница Холостяка затронула тему поцелуев и флирта на проекте.

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"Ещё важный момент - это флирт, объятия и поцелуи. Может кому-то и не нравится, что холостяк целуется со многими девушками, но в целом это воспринимается нормально. А вот что скажут о девушке, если она будет на каждом свидании целоваться с другим мужчиной? Только не надо сейчас писать поговорки о замке и ключах, кружках и чайнике. Я за равноправие, я за то, чтоб женщина также выбирала. И пусть главная героиня делает всё, что хочет, лишь бы была счастлива и встретила в итоге свою настоящую любовь. Что думаете по этому поводу? Мне прям очень-очень интересно", - пишет Даша.

Даша Ульянова может похвастаться яркой внешностью и отличной растяжкой (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Подписчики согласились с красоткой и отметили в комментариях, что им тоже будет очень интересно посмотреть, как мужчины будут бороться за сердце Холостячки.

Ранее победительница Холостяк-10 Даша Ульянова откровенно рассказала о романах с женатыми мужчинами.