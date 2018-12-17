ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Скандальная "Мисс Украина" показала пикантные фото из Таиланда

Lite » Звезды 17.12.2018 - 09:37
Скандальная "Мисс Украина" показала пикантные фото из Таиланда
Фото: (instagram.com/veronika_didusenko)

Снимок сделан в провинции Краби во время отдыха

Мисс Украина 2018 Веронику Дидусенко лишили почетного титула, поскольку она нарушила правила конкурса, скрыв некоторые факты, касающиеся ее личной жизни. Поклонников у девушки после этого не убавилось, поэтому девушка продолжает удивлять фанатов своими выходками: на этот раз Дидусенко полностью обнажилась на отдыхе в Таиланде. Соответствующее фото опубликовано в Instagram.

23 -летняя модель сфотографировалась полностью обнаженной в Краби – провинции на юге-западном побережье Таиланда. Там она проводит время в одном из элитных пятизвездочных спа-отелей.

 

Фото: (instagram.com/veronika_didusenko)

Пользователи оценили снимки красавицы, отметив, что она весьма привлекательна:

"Красавица";

"Ты изумительна";

Скандальная &quot;Мисс Украина&quot; показала пикантные фото из Таиланда

Скриншот комментариев:(instagram.com/veronika_didusenko)

Напомним, что Дидусенко призналась, почему соврала для участия в конкурсе. Оказывается, девушка отправилась на конкурс исключительно, чтобы обратить внимание на социальный проект "Маленькие Эйнштейны", а касательно выигрыша она вообще не думала. К тому же, если бы она сразу призналась, то ее отсеяли бы еще на этапе отбора конкурса.

Ранее сообщалось, победительнице Мисс Украина 2018 Веронике Дидусенко, которую дисквалифицировали за нарушение правил конкурса, предложили сняться в украинском фильме "Продюсер". 

Напомним, в Украине выбрали новую Мисс Украина 2018, которая представит страну на престижном конкурсе Мисс Мира 2018 в Китае. Победительницей конкурса красоты Мисс Украина 2018 стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.

 

Скандальная победительница "Мисс Украина" выходит замуж (фото) Мисс мира 2018: украинка в белоснежном платье восхитила своей красотой
Новости Украины Мисс Украина
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь