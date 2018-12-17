Скандальная "Мисс Украина" показала пикантные фото из Таиланда

Фото: (instagram.com/veronika_didusenko)

Снимок сделан в провинции Краби во время отдыха

Мисс Украина 2018 Веронику Дидусенко лишили почетного титула, поскольку она нарушила правила конкурса, скрыв некоторые факты, касающиеся ее личной жизни. Поклонников у девушки после этого не убавилось, поэтому девушка продолжает удивлять фанатов своими выходками: на этот раз Дидусенко полностью обнажилась на отдыхе в Таиланде. Соответствующее фото опубликовано в Instagram.

23 -летняя модель сфотографировалась полностью обнаженной в Краби – провинции на юге-западном побережье Таиланда. Там она проводит время в одном из элитных пятизвездочных спа-отелей.

Фото: (instagram.com/veronika_didusenko)

Пользователи оценили снимки красавицы, отметив, что она весьма привлекательна:

"Красавица";

"Ты изумительна";

Скриншот комментариев:(instagram.com/veronika_didusenko)

Напомним, что Дидусенко призналась, почему соврала для участия в конкурсе. Оказывается, девушка отправилась на конкурс исключительно, чтобы обратить внимание на социальный проект "Маленькие Эйнштейны", а касательно выигрыша она вообще не думала. К тому же, если бы она сразу призналась, то ее отсеяли бы еще на этапе отбора конкурса.

Ранее сообщалось, победительнице Мисс Украина 2018 Веронике Дидусенко, которую дисквалифицировали за нарушение правил конкурса, предложили сняться в украинском фильме "Продюсер".

Напомним, в Украине выбрали новую Мисс Украина 2018, которая представит страну на престижном конкурсе Мисс Мира 2018 в Китае. Победительницей конкурса красоты Мисс Украина 2018 стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонской области.