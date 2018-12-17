Скандальна "Міс Україна" показала пікантні фото з Таїланду

Фото: (instagram.com/veronika_didusenko)

Знімок зроблений у провінції Крабі під час відпочинку

Міс Україну 2018 Вероніку Дідусенко позбавили почесного титулу, оскільки вона порушила правила конкурсу, приховавши деякі факти, що стосуються її особистого життя. Шанувальників у дівчини після цього не поменшало, тому дівчина продовжує дивувати фанатів своїми витівками: на цей раз Дідусенко повністю оголилася на відпочинку в Таїланді. Відповідне фото опубліковано в Instagram.

23 -річна модель сфотографувалася повністю оголеною в Крабі – провінції на південно-західному узбережжі Таїланду. Там вона проводить час в одному з елітних п'ятизіркових спа-готелів.

Фото: (instagram.com/veronika_didusenko)

Користувачі оцінили знімки красуні, зазначивши, що вона дуже приваблива:

"Красуня";

"Ти дивовижна";

Скріншот коментарів:(instagram.com/veronika_didusenko)

Нагадаємо, що Дідусенко зізналася, чому збрехала для участі в конкурсі. Виявляється, дівчина вирушила на конкурс виключно, щоб звернути увагу на соціальний проект "Маленькі Ейнштейни", а щодо виграшу вона взагалі не думала. До того ж, якби вона одразу зізналася, то її відсіяли б ще на етапі відбору конкурсу.

Раніше повідомлялося, переможниці Міс Україна 2018 Вероніці Дідусенко, яку дискваліфікували за порушення правил конкурсу, запропонували знятися в українському фільмі "Продюсер".

Нагадаємо, в Україні обрали нову Міс Україна 2018, яка представить країну на престижному конкурсі Міс Світу 2018 в Китаї. Переможницею конкурсу краси Міс Україна 2018 стала 19-річна Леоніла Гузь з Херсонської області.