Ситцевая свадьба: Потап нежно поздравил Настю Каменских с годовщиной

Настя Каменских и Потап - одна из самых ярких и обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Они вместе уже давно, однако долго скрывали свои отношения и официально рассекретили роман лишь накануне свадьбы, которая состоялась 23 мая 2019 года. С тех пор артисты не устают публично признаваться друг другу в любви и демонстрировать нежные чувства на горячих и милых совместных фото.

В честь первой годовщины брака, которую еще называют ситцевой свадьбой, Потап поделился в Instagram архивной черно-белой фотографией с того счастливого дня. На фото молодожены запечатлены целующимися на фоне красивой свадебной арки.

Продюсер сопроводил снимок лаконичной, но трогательной подписью.

"1 годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю. Настя, спасибо тебе", - написал Потап.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Каменских в свою очередь тоже опубликовала романтичный кадр со свадьбы и растрогала признанием о связи и любви с мужем.

"Ни свадьба, ни роспись, ни первая годовщина, ни все последующие не имеют никакого значения! Самое главное - это необыкновенная и необъяснимая связь между нами! Которая заставляет верить во все легенды и истории о счастье, о настоящих узах свыше! Люди могут прожить всю жизнь в браке так и не познав истинной любви, а ведь именно она главное и основополагающее чувство! Мой отец всегда говорил, что любовь приходит как солнечный удар. И я желаю, чтобы каждый человек в мире познал и прочувствовал его! Ведь любовь - это такое счастье", - трепетно написала артистка.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Умиленные поклонники засыпали Настю и Потапа душевными поздравлениями и теплыми пожеланиями.

Поздравления!:) Будьте вместе счастливы всегда!:)

ТАКИЕ КРАСИВЫЕ

Вітаємо вас

Поздравляем!!! Будте счастливьі!!!

Счастья вашей семье

Кохання вам до нестями

Так приятно смотреть!

счастья Вам , бесконечного

Красивое фото. С годовщиной

Совет да любовь

Какие красивые

Любви вам и счастья на долгие годы

Огромного вам счастья, побольше радостных событий в жизни

Поздравляю. Желаю прожить до самой глубокой старости, в гармонии и огромной любви. Будьте счастливы!!!

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Потап решился на личное признание об отношениях с Настей Каменских - рэпер признался, что влюбился в будущую жену не сразу.