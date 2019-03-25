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"Сирожка молодец": Притула побаловал себя полетом на матч сборной Украины в Люксембурге

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 15:34
"Сирожка молодец": Притула побаловал себя полетом на матч сборной Украины в Люксембурге
Сергей Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Как обычно, Притула опубликовал забавное фото - с юмором

Сергей Притула, как заядлый фанат футбола, похвастался своим мини-отпуском. При этом украинский шоумен отметил, что улетел в Люксембург, где сегодня, 25 марта, в 21:45 сборная Украины сыграет против команды Люксембурга (это будет второй матч отбора на Евро-2020).

Притула на своей instagram-страничке опубликовал "счастливое" фото, сделанное на борту самолета. Именитый телеведущий позирует в желто-голубой футболке украинской сборной. И смотрит в камеру с широко раскрытой улыбкой.

Забавно, что на фоне в креслах сидят мужчины, которые сосредоточенно смотрят в свои смартфоны. Сергей Притула решил обыграть это наблюдение.

"А поки всі втикають у телефони, Сірожка просто тішиться, що, нарешті, може полетіти на матч Збірної!!! Як же довго я чекав на цей день! Відпрацювавши 6 концертів за 3 дні, вважаю, що це можна трактувати, як маленьку винагороду за старання!" – пишет Притула.

Сергей Притула

Сергей Притула улетел на матч сборной Украины в Люксембурге (фото: instagram.com/siriy_ua)

Подписички Притулы также поспешили прокомментировать его фото и поздравить своего любимчика:

  • "То Лесь Подерв'янський справа?))"
  • "О, тепер ти фоткаэшся з пасажирами, а не вони з тобою)"
  • "Сірожка)) Молодець!! !Гарно підтримуй....і так щиро посміхайся"
  • "Відразу видно, що всі летять на футбол. Але не всі "паляться")) Жодної жінки у літаку"
  • "Ти сяєш, як сонечко! Хоча їдучи на матч збірної просто треба так виглядати)"
  • "Ви справжній молодець. Так і потрібно їхати на матч збірної України. В футболці з українською символікою. Ще б і інші брали приклад . І хай гра видасться вдалою"

Также на своей facebook-страничке Притула опубликовал еще фото.

 

Дніпро+Збараж+Харків! Україно, вперед!!! І не говоріть, що у нас сьогодні прохідний матч, ми граємо з лідером групи...

Опубліковано Сергієм Притулою - офіційною сторінкою Понеділок, 25 березня 2019 р.

Напомним, ранее соведущая Притулы Леся Никитюк показала себя в 17 лет. На фото девушка позирует с короткой прической и розовой помадой. 

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Новости Украины Сергей Притула
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