"Сирожка молодец": Притула побаловал себя полетом на матч сборной Украины в Люксембурге

Как обычно, Притула опубликовал забавное фото - с юмором
Сергей Притула, как заядлый фанат футбола, похвастался своим мини-отпуском. При этом украинский шоумен отметил, что улетел в Люксембург, где сегодня, 25 марта, в 21:45 сборная Украины сыграет против команды Люксембурга (это будет второй матч отбора на Евро-2020).
Притула на своей instagram-страничке опубликовал "счастливое" фото, сделанное на борту самолета. Именитый телеведущий позирует в желто-голубой футболке украинской сборной. И смотрит в камеру с широко раскрытой улыбкой.
Забавно, что на фоне в креслах сидят мужчины, которые сосредоточенно смотрят в свои смартфоны. Сергей Притула решил обыграть это наблюдение.
"А поки всі втикають у телефони, Сірожка просто тішиться, що, нарешті, може полетіти на матч Збірної!!! Як же довго я чекав на цей день! Відпрацювавши 6 концертів за 3 дні, вважаю, що це можна трактувати, як маленьку винагороду за старання!" – пишет Притула.
Сергей Притула улетел на матч сборной Украины в Люксембурге (фото: instagram.com/siriy_ua)
Подписички Притулы также поспешили прокомментировать его фото и поздравить своего любимчика:
Также на своей facebook-страничке Притула опубликовал еще фото.
Дніпро+Збараж+Харків! Україно, вперед!!! І не говоріть, що у нас сьогодні прохідний матч, ми граємо з лідером групи...Опубліковано Сергієм Притулою - офіційною сторінкою Понеділок, 25 березня 2019 р.
Напомним, ранее соведущая Притулы Леся Никитюк показала себя в 17 лет. На фото девушка позирует с короткой прической и розовой помадой.