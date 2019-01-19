"Сила женщины": Тина Кароль очаровала сеть откровенным нарядом

Певица продолжает эпатировать сеть
Популярная украинская исполнительница Тина Кароль поделилась с поклонниками новым откровенным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.
Так, звезда позирует в черном платье со спущенными бретельками. При этом грудь артистка прикрывает рукой, демонстрируя очаровательную прическу и аксессуары. Дополнить образ Кароль решила оригинальной цитатой.
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)
"Сила женщины в ее слабости", - говорится в подписи.
Обратим внимание, что опубликованное фото стало причиной бурного обсуждения со стороны ее поклонников.
"Красивая женщина", - сказал пользователь Константин Ляшенко.
"Совершенство не знает границ", - подчеркнула юзер Марта Гункало.
"Просто и оригинально", - сказал пользователь Майк Бригадир.
"Красотка", - уточнил юзер Александр Таровик.
Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)
Напомним, Тина Кароль запустила оригинальную рубрику - под хештегами #тинакарольтату или #tinakaroltatoo певица предлагает поклонникам делиться фотографиями тематических татуировок на теле, посвященных ее творчеству.
Мы также сообщали, что Тина Кароль поразила вечерним образом в "бриллиантовом" платье от украиснкого бренда GUDU.
Также LITE предлагал выбирать самый чувственный наряд украинских звезд в латексе. Тину Кароль в СМИ уже успели прозвать "королевой латекса".
Тина Кароль: биография (видео: РБК-Украина)