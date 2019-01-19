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"Сила женщины": Тина Кароль очаровала сеть откровенным нарядом

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.01.2019 - 08:45
"Сила женщины": Тина Кароль очаровала сеть откровенным нарядом
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tinakarol_fantina)

Певица продолжает эпатировать сеть

Популярная украинская исполнительница Тина Кароль поделилась с поклонниками новым откровенным фото. Соответствующий снимок она разместила на своей странице в Instagram.

Так, звезда позирует в черном платье со спущенными бретельками. При этом грудь артистка прикрывает рукой, демонстрируя очаровательную прическу и аксессуары. Дополнить образ Кароль решила оригинальной цитатой.

&quot;Сила женщины&quot;: Тина Кароль очаровала сеть откровенным нарядом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

"Сила женщины в ее слабости", - говорится в подписи.

Обратим внимание, что опубликованное фото стало причиной бурного обсуждения со стороны ее поклонников.

"Красивая женщина", - сказал пользователь Константин Ляшенко.

"Совершенство не знает границ", - подчеркнула юзер Марта Гункало.

"Просто и оригинально", - сказал пользователь Майк Бригадир.

"Красотка", - уточнил юзер Александр Таровик.

&quot;Сила женщины&quot;: Тина Кароль очаровала сеть откровенным нарядом

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль запустила оригинальную рубрику - под хештегами #тинакарольтату или #tinakaroltatoo певица предлагает поклонникам делиться фотографиями тематических татуировок на теле, посвященных ее творчеству.

Мы также сообщали, что Тина Кароль поразила вечерним образом в "бриллиантовом" платье от украиснкого бренда GUDU. 

Также LITE предлагал выбирать самый чувственный наряд украинских звезд в латексе. Тину Кароль в СМИ уже успели прозвать "королевой латекса". 

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