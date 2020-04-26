Раскрываем потенциал: Настя Каменских назвала действенный способ повышения самооценки

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица дала практические советы, как стать увереннее в себе

Настя Каменских на карантине ежедневно радует поклонников мотивационными и полезными постами, которые помогают раскрыть потенциал и стать лучшей версией себя. Певица запустила специальный онлайн-курс “Жизнь в стиле NK” и теперь на регулярной основе делится своим опытом, а также дает задания поклонникам, которые помогают им лучше усвоить пройденный материал. Сегодня, 26 апреля певица рассказала о том, как повысить свою самооценку и раскрыть таланты.

Каждый день недели посвящен определенной цветовой гамме. Цветом воскресенья звезда назвала оранжевый и предложила поклонникам наполняться энергией от солнечного оттенка.

Певица также заверила, что каждый человек – уникален и наделен своим особым талантом, но иногда забывает об этом, поэтому важно сделать все, чтобы раскрыть по максимуму свой потенциал. Настя напомнила, что первый шаг на пути к этому - укрепление и повышение самооценки.

Она отметила, как важно, чтобы перед глазами было напоминание о достижениях и личных победах, а также лучших и вдохновляющих моментах жизни. Настя также предложила создать специальный плакат, который поможет в этом деле.

"Такие вещи помогают вспомнить о том, сколько мы уже прошли и достигли и вселить уверенность, что нам все под силу! Для этого мы создадим плакат-визуализацию себя и своих достижений. Нам понадобится ватман, на котором мы разместим:

фото, на которых мы очень себе нравимся

фото, на котором запечатлены самые приятные моменты

достаем свои пыльные дипломы, грамоты и награды

распечатываем скрины самых приятных сообщений, которые мы получали

записываем наши достижения и таланты! Даже самые ежедневные. “Пеку самые вкусные блинчики!”, “Пишу крутые тексты”, “Всегда нахожу нужные слова поддержки” и так далее

Если ватмана нет, можно сделать эту визуализацию на двери или стене (но только не портите имущество). Или создайте отдельный файл со всеми фото, картинками и текстом на компьютере или телефоне.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Главное, чтобы в сложный момент, когда будет казаться, что не справишься или ни на что не способен, ты посмотрел на этот коллаж и вспомнил о своем потенциале и понял, что все у тебя получится, ведь столько всего ты уже прошел и достиг!" - написала она.

Напомним, что Настя Каменских поделилась эффективными способами укрепления отношений.