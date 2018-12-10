"Сиди дома": Хамайко раскритиковали в сети за ранний выход на работу после родов

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/valentinakhamaiko)

Пользователи сети разделились во мнениях относительно такого решения ведущей

Украинская ведущая программы "Сніданок вихідний" Валентина Хамайко, которая родила четвертого ребенка 5 декабря, вернулась к работе всего через три дня после родов. Мама уже четырех детей вышла в эфир 8 декабря. Однако не все пользователи сети оценили такое рвение к работе.

Под фотографией Хамайко на официальной странице проекта "Сніданок" в Instagram подписчики оставили немало недоуменных и возмущенных комментариев.

Фото: Валентина Хамайко (instagram.com/snidanok)

Их авторы не понимают, зачем было возвращаться к работе так рано и обвиняют Валентину в чрезмерном фанатизме и недостаточной заботе о потребностях новорожденного ребенка.

"Неужели такая необходимость, оставить такую манюню. Зачем????? Не понимаю. Ему же сейчас мама нужна";

"Это бред или фанатизм к работе такой или показуха???!!!! К чему этот выход на работу?!!!Или вы думаете что все без вас остановиться?!";

"Вопрос один ЗАЧЕМ?????? неужели так срочно нужно было вернуться???? У меня это возвращение не вызывает какие-то позитивные эмоции...";

"Дура, сиди в дома та цьомай, люляй дитятко, нафік тобі та робота?? Ще жодна дитина не була щасливою виховуючись нянькою(рідну неньку ніхто не замінить", - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/snidanok)

Впрочем, нашлись и те, кто ответили, что вопрос о том, когда выходить на работу – личное дело Валентины и похвалили ее за замечательный внешний вид.

"Дітям потрібна ЩАСЛИВА МАМА! Якщо Вам це приносить задоволення, позитив-то чому б ні! Валя, я Вас підтримую, обожнюю і захоплююсь!";

"Я тут дещо пропустила) Валя вже в ефірі?) Клас!!!! Супер-мама. У вас є чому вчитися! Бажаю вам і вашим діточкам усього найкращого!";

"Валічка, ви велика молодчинка. Здоров'я Вам і всій Вашій родині!";

"Кожний як хоче так і робить.І перестаньте мити кістки.Такі всі правильні,що аж нудить", - отметили подписчики.

Скриншот комментариев (instagram.com/snidanok)

Напомним, Валентина Хамайко рассказала подробности появления на свет малыша. Напомним, что 35-летняя Хамайко родила мальчика весом 4 кг и 58 см в одном из киевских частных роддомов. Муж Валентины сообщил, что в общем роды заняли всего 25 минут.

Ранее беременная телеведущая Валентина Хамайко снялась в откровенной фотосессии.

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.Видео: РБК-Украина