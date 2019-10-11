Шутки проверял на жене: Влад Яма хочет податься в стендаперы

Влад Яама (фото: instagram.com/vladyama_official)

Яма оставил пару своих "коронных" шуток

Влад Яма отметил, что очень хотел бы попробовать себя в роли комика, а именно – в сфере стендап выступлений. Украинский хореограф и член жюри проекта Танцы со звездами 2019 признался, что на реализацию мечты у него всегда не хватает времени. Так, уже в эту субботу, 12 октября, в 18:30 на "1+1" состоится премьера нового выпуска "Рассмеши комика". Напомним, в этом году шоу обрело новый формат, и теперь участники будут зарабатывать деньги уже не для себя, а чтобы помочь другим людям. Кроме того, в новом сезоне комиков будут смешить командным составом, представляющим один из городов Украины.

Так, во втором выпуске примет участие сборная города Запорожье, за которую выступят Арсен Мирзоян, Влад Яма, Ольга Жуковцова, Дмитрий Ворожко и дуэт "Мотыльки" (Николай Атанов и Дмитрий Рупчев). Ребята поставили себе цель собрать 210 тысяч гривен на создание детской площадки для малышей с особыми потребностями в своем родном городе. Удастся ли им это, зрители узнают уже совсем скоро.

"На самом деле, это очень нервные ощущения, ведь я давно уже не выступал с подобными юмористическими номерами, – говорит Арсен Мирзоян. – Более того, иногда я уже сам сомневаюсь в собственных шутках".

А вот по словам Влада Ямы, когда ему предложили отстоять честь родного города, он ни секунды не сомневался.

"Только переживал дико, боялся подвести остальных. Шутки проверял на жене, она всегда мне говорит правду. А вообще у меня есть мечта – написать собственный стендап-монолог и с ним выступить. Мне кажется, я это сделаю рано или поздно, просто до сих пор на это не хватало времени".

Вот и несколько шуток, с которыми Влад Яма надеется вызвать смех у комиков шоу:

"Евгений, вы такой сегодня блестящий. Такое ощущение, что паркет в моем зале натирает тот же человек, что и вашу голову"

"Открою вам секрет, что у Ткача и Кошевого на Пасху всегда разбита голова. Говорю это вам, как победитель этих дуэлей"

"На Танцах со звездами сложнее всего было Монатику. Потому что мы с Катей Кухар сидели на стульях, а Монатик стоял".

Кому из запорожской сборной удастся рассмешить Евгения Кошевого и Юрия Ткача, зрители узнают в новом выпуске "Рассмеши комика" 12 октября, в 18:30 на "1+1".

Напомним, ранее Влад Яма показал, как зажигал с Олей Поляковой. Хореограф успел проявить свои вокальные данные на "Лиге смеха".