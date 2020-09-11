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Были шуры-муры: Тина Кароль разоткровенничалась о начале романа Осадчей и Горбунова

Пятница 11 сентября 2020 09:44
Были шуры-муры: Тина Кароль разоткровенничалась о начале романа Осадчей и Горбунова
Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Певица призналась, что сразу заметила, что между ними что-то есть

Популярные телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже три года счастливы в браке и растят сыночка Ивана. Звездная семья много путешествует и радует поклонников атмосферными фото, а нередко и работает вместе. Именно во время совместного проекта между ними и зародились чувства, о чем подруга ведущей Тина Кароль рассказала в программе "ЖВЛ".

Как поделилась певица, симпатия между знаменитой парой появилась тогда, когда они начали работать вместе во время съемок талант-шоу "Голос. Дети 2" 2015 года. Тина, которая была там в роли звездного тренера, своими глазами видела, как между парой зарождается любовь. Так, артистка наблюдала и первые поцелуи ведущих, и их романтические встречи за кулисами.

"Были шуры-муры. Конечно. Посмотрите как она расцвела, засияла с Юрой Горбуновым. Я видела, как у них зарождалась любовь. У меня есть хроники моей светской жизни об их отношениях", - поделилась Кароль.

Поп-дива была свидетелем не только развития отношений Осадчей, но и всей ее карьеры. Ведь подруги свое восхождение к звездам начинали почти одновременно, в 2005 году. Первые десять лет в шоу-бизе даже отмечали вместе.

"У меня так же 15 лет в этом году. Мы начали в один год и как видишь, хорошо сохранились. Звезды будут меняться, политики будут меняться, а Осадчая останется", - добавила артистка.

Были шуры-муры: Тина Кароль разоткровенничалась о начале романа Осадчей и Горбунова

Катя Осадчая и Юрий Горбунов познакомились на работе (фото: пресс-служба 1+1)

Интересно, что телевизионная карьера могла объединить супругов еще 15 лет назад. Как выяснилось, для первого выпуска программы "Светская жизнь" Катя Осадчая брала интервью именно у Юрия Горбунова. Однако отвечать на вопрос, с первой ли встречи ему понравилась нынешняя жена, шоумен не стал.

Напомним, Катя Осадчая и Юрий Горбунов побаловали эксклюзивными кадрами с 50-летнего юбилея телеведущего со звездными гостями.

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