Шрек красавчик: "позеленевший" Влад Яма поразил новым образом на карантине

Хореограф с юмором отметил, что нашел новые плюсы в самоизоляции
Влад Яма с любимой женой Лилианой и сыном Леоном проводит карантин на даче - семейство развлекается веселыми совместными танцами, не забывая и о тренировках. Хореграф с супругой умудрились даже сняться в фотосессии, при этом фотограф был в сотнях километров от них и делал все удаленно по сети. Пара ранее признавалась, что самоизоляция даже несколько укрепила их отношения и они стали лучше понимать друг друга. На свежем фото в своем Instagram Влад предстал в неожиданном образе и показал плюсы карантина.
На снимке крупным планом снято лицо Ямы, при этом он нанес на нос, лоб и щеки маску из зеленой глины и пронзительно смотрит в объектив. Невероятно милым акцентом фото является ручка его сына Леона, которую малыш положил папе на шею.
"Знаходимо плюси в карантині", - прокомментировал кадр звездный хореограф.
Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)
Поклонники оценили преображение Влад и сравнили его со Шреком и Фантомасом, также многих умилила попавшая в кадр детская рука.
Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)
Напомним, что Влад Яма поделился чувственным фотосетом с женой в ванной.