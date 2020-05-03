Шрек красавчик: "позеленевший" Влад Яма поразил новым образом на карантине

Влад Яма с любимой женой Лилианой и сыном Леоном проводит карантин на даче - семейство развлекается веселыми совместными танцами, не забывая и о тренировках. Хореграф с супругой умудрились даже сняться в фотосессии, при этом фотограф был в сотнях километров от них и делал все удаленно по сети. Пара ранее признавалась, что самоизоляция даже несколько укрепила их отношения и они стали лучше понимать друг друга. На свежем фото в своем Instagram Влад предстал в неожиданном образе и показал плюсы карантина.

На снимке крупным планом снято лицо Ямы, при этом он нанес на нос, лоб и щеки маску из зеленой глины и пронзительно смотрит в объектив. Невероятно милым акцентом фото является ручка его сына Леона, которую малыш положил папе на шею.

"Знаходимо плюси в карантині", - прокомментировал кадр звездный хореограф.

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

Поклонники оценили преображение Влад и сравнили его со Шреком и Фантомасом, также многих умилила попавшая в кадр детская рука.

А ладошка то походу детская.

Лучше всего на фотке получилась ваша рука) Сразу видно, что мужчина качается

Молодець, дбайливий актор! Знає,що завжди потрібно чудово виглядати!!!

Знакомое зеленое лицо

Аватар по-українськи))

Фантомас

Шрек красунчик

Вы меня напугали, плюс так плюс

Ух ты

Влад, заметно что твоя жена не только за собой следит

Шиииикарно

Правильно!!! Для мужчин маски тоже полезны

Халк маска

Красавец какой

Прикольно получилось!)))

Папа-халк)

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, что Влад Яма поделился чувственным фотосетом с женой в ванной.