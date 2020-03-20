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Шоу Голос країни-10 сообщает о переносе прямых эфиров

Lite » Новости шоу-бизнеса 20.03.2020 - 11:14
Шоу Голос країни-10 сообщает о переносе прямых эфиров
Фото: 1+1

Вокальные нокауты юбилейного сезона шоу «Голос країни» стартуют 22 марта в 21:00 на канале «1+1»

В связи с введением карантина из-за COVID-19 и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины об ограничительных мерах по недопущению распространения коронавируса, на телеканале «1+1» принято решение внести изменения в график трансляции вокального шоу «Голос країни».

Для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн режим. Прямые эфиры юбилейного сезона шоу, которые были запланированы на 5,12 и 19 апреля, переносятся на другие даты. Как зрители смогут использовать приобретенные билеты на прямые эфиры и генеральные репетиции прямых эфиров шоу организаторы сообщат в ближайшее время - внимательно следите за новостями проекта на официальных страницах в соцсетях.

Этап «нокаутов» будет продлен - телезрители увидят сразу четыре программы, отснятые заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде. Поэтому зрителей ждет еще больше уютных домашних вечеров под уже знакомые голоса участников юбилейного сезона шоу.

В это воскресенье, 22 марта, зрителей ждут грандиозные нокауты юбилейного сезона, которые откроет своим выступлением приглашенный звездный гость - Витторио Григоло. Самый известный итальянский тенор мира, ученик легендарного Лучано Паваротти исполнит на главной вокальной сцене страны бессмертный хит «The Show Must Go On».

В первом эпизоде ​​нокаутов зрители будут наблюдать за тем, как будут бороться за победу участники из команды MONATIK. На сцене вокального шоу «Голос країни» они будут поражать зрителей украинскими песнями в новом звучании, а еще попытаются перепеть известные мировые хиты.

Шоу Голос країни-10 сообщает о переносе прямых эфиров

Сергей Роман

Так, современный гуцул Сергей Роман, который пришел на проект, чтобы популяризировать украинские песни, исполнит песню «Несе Галя воду» в самой неожиданной аранжировке - украинская народная песня зазвучит на сцене вокального шоу в стиле R`n`B.

«Для меня этот этап шоу - вокальные нокауты - является самым сложным. Я хочу, чтобы украинские песни звучали в новом звучании, по-современному. Это аутентичный код нашей нации, это наша культура» - рассказал Сергей.

Шоу Голос країни-10 сообщает о переносе прямых эфиров

Ася Хорошун

Ася Хорошун - девушка, которая работала уборщицей в цирке, чтобы иметь возможность заниматься музыкой, исполнит лирическую песню Бумбокс - «Люди». Эта композиция зазвучит на сцене вокального шоу в новом прочтении: «Я не ожидала, что я пройду «батлы», «слепые прослушивания». То, что я попала в «нокауты» вселяет в меня надежду и уверенность. «Голос країни» помог мне поверить в себя как певицу. Я готова бороться и доказать, что я достойна прямых эфиров», - призналась Ася перед выходом на сцену.

Шоу Голос країни-10 сообщает о переносе прямых эфиров

Лида Ли

Бэк-вокалистка MONATIKa Лида Ли, которая пришла на проект, чтобы начать сольную карьеру, исполнит зажигательный хит Christina Aguilera - «Fighter».

«Я пришла на проект, чтобы понять для себя, готова ли я стать самостоятельной артисткой, или все же мне следует оставаться на бэк-вокале. В четвертом сезоне я уступила свое место MARUV - сегодня она уже звезда мирового масштаба, поэтому в этом сезоне я буду бороться за свое место до конца. Сегодня тот самый день, когда решается моя судьба», - сказала Лида перед выступлением.

Шоу Голос країни-10 сообщает о переносе прямых эфиров

Сергей Асафатов

Участник из команды MONATIK - мультиинструменталист из детского дома - Сергей Асафатов тоже удивит своим выступлением не только участников, но и звездных тренеров. Парень, который пишет и поет только украинские песни, исполнит на сцене англоязычную песню Sting - «Roxanne» и сыграет на двух музыкальных инструментах. Удастся ли ему занять свое место на стульях победителей, мы узнаем уже совсем скоро.

Напомним, в воскресном выпуске телезрителей ждет сюрприз - впервые за всю историю проекта во время вокальных нокаутов тренеры будут иметь право на кражу. Чем обернется для участников изменение правил на проекте, и кто займет свое место на стуле ожидания, смотрите в следующих выпусках "Голосу країни".

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1".

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