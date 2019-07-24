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В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.07.2019 - 14:56
В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая подобрала для велопрогулки стильный образ

Катя Осадчая и Юрий Горбунов по полной программе используют небольшую возможность отдохнуть. Напомним, что звездная пара телеведущих отправилась на три дня в Амстердам, откуда Катя и Юрий буквально засыпают поклонников различными фото и видео. Примечательно, что второй день в Амстердаме телеведущие провели более чем активно. Осадчая и Горбунов устроили себе велоэкскурсию по портовому городу. И поспешили поделиться эмоциями.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала целый фотоальбом с насыщенной велопрогулки. А вот Горбунов ограничился одной только фотографией.

На опубликованных кадрах романтичная пара позирует с и на велосипедах. Осадчая даже просто снимала велосипеды на фоне городских улиц и зданий, чтобы продемонстрировать, насколько активно местные жители используют этот вид транспорта.

Так, свой пост телеведущая сопроводила подписью, восхитившись велокультурой Амстердама.

"Нидерланды - велосипедная страна. В Амстердаме все сделано для удобства велосипедистов, съезды, дорожки, светофоры. Но туристу сразу трудно, ведь ты попадаешь в полноценный местный трафик, но велосипедный. Кто-то едет быстро, кто-то быстро меняет рядность, сигналят и громко вздыхают, когда ты тормозишь на светофоре, ведь это для тебя развлечение, а для местных - необходимое средство передвижения. Для велосипедистов свои правила, специальные места для парковки", - пишет Осадчая.

В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама

Катя Осадчая и Юрий Горбунов во время прогулки на велосипедах по Амстердаму (фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий Горбунов опубликовал у себя в сети похожий снимок с женой, но подписал его просто: "Амстердамский тандем!!!#амстердам #літо #спека"

Осадчая же показала немало фотографий, на которых можно рассмотреть ее летний образ. Для велопрогулки телеведущая выбрала шорты розового оттенка ниже колена. В шорты заправлена белоснежная рубашка. На ногах – удобная обувь. А за спиной – рюкзачок песочного оттенка. Волосы телеведущая собрала в хвост. И кстати, украсила прическу массивной белой заколкой, что очень актуально в этом сезоне.

В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама

В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама

Стильная Катя Осадчая на велопрогулке по Амстердаму (фото: instagram.com/kosadcha)

Поклонники телеведущей поспешили оставить комментарии под ее новым постом:

  • "Мечтаю о велосипедной Украине"
  • "Ви дуже гарні, романтичні та закохані! Гарна сім'я!"
  • "Какие вы красивые"
  • "Какие вы прикольные"
  • "Вы замечательные и лучшие"
  • "Вот молодцы"
  • "Какие вы классные, обожаю вас!"

В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама

В шортах и рубашке: Осадчая покорила по-девичьи милым образом из Амстердама

Фото: instagram.com/kosadcha

Также именитые телеведущие решили попробовать местные "деликатесы". Как известно, столица Нидерландов – это портовой город. Поэтому недостатка в морепродуктах здесь нет. Катя и Юрий попробовали одну из "фишек" местного фастфуда, а именно – сендвич с селедкой. Также пара заскочила в один из ресторанчиков, заказав сытный набор морских деликатесов.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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