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В шортах и кроп-топе: Леся Никитюк очаровала трендовым летним луком

Автор: Lite

Леся Никитюк недавно вернулась из Египта, где радовала поклонников горячими кадрами в бикини и хвасталась эффектными пляжными образами. В Киеве телеведущая также примерила трендовый лук и сделала забавные фото у пальмы.

Снимками в стильном летнем наряде Леди Ле поделилась на своей странице в Instagram.

Длинноногая красотка примерила свободные льняные шорты с высокой посадкой зеленого цвета и такого же оттенка рубашку, под которую надела белый кроп-топ. Волос она оставила распущенными и смешно позировала. будто прячась за листьями растения.

"Костюм "этим летом ты будешь не одна... ну или следующим". Как вам?" - подписала кадры Никитюк в своем фирменном шутливом стиле.

Леся Никитюк покорила трендовым зеленым нарядом из льна (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Пользователи сети оценили стильный образ ведущей, не обошлось и без шуток про наряды из льна, которые всегда мятые.

  • Как всегда Богиня
  • Красотка
  • Круто, лен не надо гладить
  • Какой красивый костюм, очень идёт
  • Гарно
  • Нереально крутий, зелений в моді. Леся, Ви стильна
  • Шикарная девочка и костюм
  • Нереально красиві
  • Дуже крутий та трендовий колір цієї весни та літа. Пушка
  • Амазонка
  • Люблю такие летние костюмы
  • Костюмчик суперовий
  • Главное в этом фото, джунгли в которых Леся прячется. А костюмчик хорошо сидит
  • Річ з натуральної тканини видно здалеку. Цого сезону схиляємось до жатки з льону. Вона вже з фабрики йде "художньо зім'ята".
  • Класний костюм, виглядаєш неймовірно
  • Дуже гарний літній костюм! Вам дуже личить цей колір!

Напомним, что ранее Леся Никитюк показала свои роскошные курортные "владения", позируя у бассейна в кружевном легком платье-мини.

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Новости Украины Леся Никитюкобразведущая