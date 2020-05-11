Сходим с ума потихоньку: Влад Топалов позабавил позитивным кадром с сыночком

Влад Топалов, который недавно заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе, опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию с сыном. При этом данный снимок очень пришелся по душе поклонникам артиста.

На фото Топалов держит своего ребенка за руки и делает веселую гримасу на фоне зелени.

Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Карантин до июня... не беда! Лапы в лапах и вперед! С Богом друзья! Надеюсь все будет хорошо!!! Все сходим с ума потихоньку... все... У всех на уме работа, деньги, еда, дети... у всех без исключения. Ничего. Надо держаться. Господь краю не дает, как говорит мой хороший друг!!!" - написал певец.

Пользователи сети также прокомментировали это фото.

Оба загорелые уже до лета! Красавцы!

Классно сказал;

Ух ти, пух ти, красавчики;

Класс! Самые лучшие мальчики!

Счастья;

Боже какой хорошенький;

Ты мой хороший, Майкл! Какой же ты пупсик, солнышко, лапочка;

Красивые.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что после громкого скандала, который был связан с высказыванием Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия, Влад Топалов очень эмоционально обратился к подписчикам и в особенности ко всем хейтерам. Он призвал всех быть добрее. По словам музыканта, из-за этого скандала Регина буквально лишилась всего.