Сходим с ума потихоньку: Влад Топалов позабавил позитивным кадром с сыночком

Певец показал забавное фото с сыном
Влад Топалов, который недавно заставил подписчиков задуматься о важном жизненном вопросе, опубликовал на своей странице в Instagram новую фотографию с сыном. При этом данный снимок очень пришелся по душе поклонникам артиста.
На фото Топалов держит своего ребенка за руки и делает веселую гримасу на фоне зелени.
Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
"Карантин до июня... не беда! Лапы в лапах и вперед! С Богом друзья! Надеюсь все будет хорошо!!! Все сходим с ума потихоньку... все... У всех на уме работа, деньги, еда, дети... у всех без исключения. Ничего. Надо держаться. Господь краю не дает, как говорит мой хороший друг!!!" - написал певец.
Пользователи сети также прокомментировали это фото.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что после громкого скандала, который был связан с высказыванием Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия, Влад Топалов очень эмоционально обратился к подписчикам и в особенности ко всем хейтерам. Он призвал всех быть добрее. По словам музыканта, из-за этого скандала Регина буквально лишилась всего.