Шикарная женщина: Даша Астафьева эффектно позировала в ванне с цветами

Даша Астафьева продолжает демонстрировать свои аппетитные формы. Недавно певица во всей красе позировала на балконе и в комнате. Причем на некоторых снимках артистка полностью обнажилась и прикрылась только одним одеялом.

На этот раз певица на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором она лежит в ванной с цветами.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Пользователи сети прокомментировали ее фото.

Даша ты совершенна;

Красотка;

Невероятная;

Шикарная женщина;

Очень красивая, воплощение сексуальности;

Огонь;

Красивая;

Роскошный образ;

Просто космос;

Даша, вы, красавица;

Тот самый случай, когда ничего лишнего. Можно конечно, чтобы кто-то еще кормил вкусняхами в этот момент, хотя это уже нарушает поток воображения и рушит границы тех, кто решил зашиться к лету ради похожих форм, на ваши.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что несмотря на то, что Даша Астафьева любит сниматься в чувственных и откровенных образах, восхищая поклонников своими сочными формами и умением соблазнительно позировать, в повседневной жизни артистка предпочитает удобную одежду и часто обходится без макияжа.

Ране сообщалось о том, что Даша Астафьева восхитила своих поклонников фотографиями с отдыха на море. Она продемонстрировала, как нежится на солнышке на шезлонге.