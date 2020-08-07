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Она шикарна: Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в соблазнительном платье-халате

Пятница 07 августа 2020 12:38
Она шикарна: Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в соблазнительном платье-халате
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Ведущая покорила поклонников пикантным образом

Лилия Ребрик умеет подбирать стильные и яркие образы, которые демонстрирует не только в эфирах утреннего шоу, а и в повседневной жизни. На своей странице в Instagram телеведущая похвасталась соблазнительным и женственным луком, вызвав восхищение поклонников.

Артистка эффектно позировала на террасе своего загородного дома, подставив лицо солнцу и закрыв глаза. Она примерила атласное платье-халат персикового цвета с пикантным разрезом спереди, позволяющим полюбоваться на стройные ножки знаменитости. Образ завершили нюдовые туфли-лодочки на каблуках.

При этом Ребрик решила обойтись без макияжа и укладки и восхищает естественной красотой.

Она шикарна: Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в соблазнительном платье-халате

Лилия Ребрик заворожила нежным образом в шелковом платье (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

В комментариях пользователи сети осыпают Лилию комплиментами, восторгаясь ее трендовым нарядом и красотой.

  • Шикарна сукня
  • Вы очень красивая в этом платье!)
  • Яка краса. Просто нереальне плаття
  • Зачаровує . Сукня вогонь
  • Гарна сукня!
  • Не платье украшает владелицу, а владелица платье ,но платье действительно шикарное
  • Вам дуже йде ця сукня. Надзвичайно гарна!
  • Сукня красива, а Лілія Ребрик ще краща!!! Успіхів вам!!!
  • Вы сексуальная девушка вы секси
  • Красивым девушкам красивые платья
  • Розкішна жінка і гарна сукня!!!

Она шикарна: Лилия Ребрик сверкнула стройными ножками в соблазнительном платье-халате

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Лилия Ребрик научила эффектно носить костюмы oversize и призналась, что очень любит коралловый цвет.

К слову, Лилия Ребрик восхитила образом в черном вечернем платье с высоким разрезом и открытыми плечами, а также поделилась рабочей схемой достижениях целей в жизни.

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