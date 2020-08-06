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Королева! Лилия Ребрик научила эффектно носить костюмы oversize

Четверг 06 августа 2020 12:38
Королева! Лилия Ребрик научила эффектно носить костюмы oversize
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Ольвия Агаркова

Ведущая рассказала о любимом летнем цвете

Лилия Ребрик любит менять наряды не только в эфире утренней программы, ведущей котрой она является, и на съемочной площадке фильмов и сериалов, но и в жизни. В ее гардеробе можно найти яркие комплекты и смелые сочетания. Ведущая признается, что обожает удобство, но не забывает о женственности при выборе луков на любой случай жизни. На свежем фото она показала, как носить летний аутфит для жарких дней.

Теледива отдала предпочтение эффектному комплекту из натуральной льняной ткани кораллового оттенка – творение украинского бренда HOLY BASE.

Королева! Лилия Ребрик научила эффектно носить костюмы oversize

Лилия показала как носить комплект из натуральной ткани с брюками палаццо (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Примерная стоимость рубашки с большими накладными карманами – 3 900 грн, а широких брюк – 2 900 грн. Она довершила образ шелковой белой майкой на тонких бретелях и маленькой сумочкой через плечо. Стоит отметить, что в гардеобе Лилии преобладают вещи украинских дизайнеров, котрые она носит с огромным удовольствием.

Королева! Лилия Ребрик научила эффектно носить костюмы oversize

Скриншот: instagram.com/holy___base

Также звезда призналась, что она любит коралловый цвет, а особенно он актуален и уместен в летнем гардеробе.

Ольга Сумская отреагировала на фото коллеги и оставила для нее комлимент: "Дуже гарно". Вслед за актрисой подписчики ведущей также не скрывли свое восхищение.

  • Файнезна жіночка! Красунечка!
  • Супер
  • Ліля, вам дуже личить цей колір
  • А Ви на стилi. Як завжди
  • Ах, красотка!
  • Лиля модная
  • Ліля, цей колір дуже личить, ви- красунечка!
  • Дуже модно
  • Королева

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Лилия Ребрик восхитила образом в черном вечернем платье с высоким разрезом и открытыми плечами, а также поделилась рабочей схемой достижениях целей в жизни.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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