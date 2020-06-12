Так шикарна! 46-летняя Виктория Бекхэм поразила сеть молодым внешним видом

Виктория Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Звезда объявила о новом проекте

Виктория Бекхэм после семейного досуга вновь взялась за работу. Звезда продемонстрировала новое творение своего бренда, которое собирается продать с благотворительными целями. Виктория опубликовала снимок, где красуется в футболке с радужным принтом и надписью Listen Without Prejudice («Слушай без предубеждений»). таким образом она выразила свою поддержку ЛГБТ-сообществам.

Виктория порадовала цветущим внешним видом (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Я всегда чувствовала глубокую связь с сообществом ЛГБТК + и горжусь тем, что помогаю поддерживать их постоянное послание о позитивных изменениях и инклюзивности. В этом году на футболке My Pride указано название легендарного альбома Джорджа Майкла 1990 года, выпущенного ровно 30 лет назад... Он был настоящей иконой, а альбом, его музыка и эта футболка – напоминания о том, чтобы всегда быть добрыми и слушать друг друга. Это то, во что я искренне верю, и послание, которым я живу каждый день», – написала Виктория и сообщила, что 25% всех продаж этой рубашки пойдут на работу фонда @aktcharity по борьбе с молодежной бездомностью LGBTQ + в Великобритании.

Деньги от продажи футболок пойдут на благотворительность (фото: instagram.com/victoriabeckham)

На странице легендарного музыканта также появилась новость о линии. «Мы с гордостью представляем вам футболку Pride @victoriabeckham's Pride, на которой написано название знаменитого альбома Джорджа 1990 года «Слушай без предубеждений». Джордж был активным сторонником прав ЛГБТК + и всегда относился к людям с добротой. Он был бы горд поддержать важную идею позитивных изменений и инклюзивности среди сообщества».

Поклонники также оценили жест супруги Дэвида Бэкхема, написав массу приятных слов. Не менее внимания привлекла и внешность красавицы, которой весной исполнилось 46 лет. С гладкой кожей, свежим цветом лица и сияющими глазами, Виктория выглядит невероятно молодой. А к тому же на фото она наконец улыбнулась, порадовав поклонников. «Восхитительна», «Самая лучшая», «Ты такая красивая», «Ты просто шикарная! Я влюблен», «Невероятно милая», «Нереальная», «Очень красивая!» – пишут восхищенные фанаты…

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Автор: Lite