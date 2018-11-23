Шестерка в сборе: Мадонна показала редкое фото всех своих детей

Фото: Мадонна (instagram.com/madonna)

Певица провела День благодарения с теми, кто ей больше всего дорог

Знаменитая американская певица Мадонна порадовала поклонников редким снимком, на котором запечатлены все шестеро ее детей. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

60-летняя артистка выразила таким образом благодарность и любовь в честь Дня благодарения, который отмечается в США 22 ноября. Мадонна провела его с детьми в Малави.

На снимке, стоя у стены в обнимку, позируют биологические дети певицы — 22-летняя Лурдес и 18-летний Рокко, а также приемные — 12-летняя Мерси Джеймс, шестилетние близняшки Стелла и Эстер и 13-летний Дэвид.

Фото: дети Мадонны (instagram.com/madonna)

Фотографию Мадонна сопроводила трогательным постом, в котором рассказала, как дети изменили ее жизнь.

"То, за что больше всего благодарна! Мои дети повели меня по ранее неведанным дорогам и открыли двери, в которые я даже никогда не думала заходить. Слава, успех и записанные альбомы никогда не смогут сравниться с тем, что я люблю и ценю больше всего на свете! Счастливого Дня благодарения из Малави!! — написала звезда.

Многие подписчики певицы согласились с тем, что дети — это самое важное в жизни для любой матери, а также отметили, что дочери и сыновья Мадонны выглядят очень дружными и счастливыми.

Напомним, Милла Йовович удивила снимками повзрослевших дочерей. Актриса отметила, что после того, как ее мама и мама ее мужа Пола Андерсона приехали в гости, в доме собрались 3 поколения Йовович-Андерсон.

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Видео: РБК-Украина