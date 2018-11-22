Дочь Майкла Джексона снялась в красочной фотосессии

Видео: Penshoppe Holiday 2018 Campaign with Paris Jackson (youtube.com/ fashiongonerogue)

Дочь поп-короля Майкла Джексона Пэрис, которая собралась замуж за музыканта, снялась в красочной фотосессии для филиппинского бренда Penshoppe, пишет Fashiongonerogue.

Отметим, что это уже вторая их совместная работа - ранее девушка снималась в весенней коллекции.

Фото: Пэрис Джексон (penshoppe.com)

20-летняя Пэрис позировала в ярких нарядах в стиле 70-х на бирюзовом фоне.

Фото: Пэрис Джексон (penshoppe.com)

Напомним, недавно Пэрис Джексон объявила о том, что выходит замуж - избранником девушки стал музыкант Гэбриел Гленн. Модель и ее будущий муж настолько влюблены друг в друга, что даже не собираются подписывать брачный контракт. Родные девушки рады, что Пэрис нашла свою любовь, однако их беспокоит судьба ее огромного состояния.

Ранее дочь Майкла Джексона показала архивное фото с отцом и братом. На фотографии изображен знаменитый молодой Джексон с детьми, - Пэрис и ее братом Принсом.

Кстати, ведущая "Топ-модели по-украински" развенчала мифы об индустрии моды.

Видео: РБК-Украина