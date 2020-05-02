В сети поражены невероятным сходством принцессы Шарлотты со своей известной родственницей в детстве (архивные фото)

Принцесса Шарлотта отмечает 2 мая день рождения! На милой фотографии, опубликованной герцогом и герцогиней Кембриджской в ​​честь пятого дня рождения их дочери Шарлотты, можно заметить сильное сходство принцессы с её кузиной - Леди Сарой Чатто. Портрет, на котором изображена улыбающаяся Шарлотта, которая одета в платье и сидит на тюке с сеном, невероятно похож на черно-белую фотографию Леди Сары, сделанную в том же возрасте. Невероятное сходство тут же заметили поклонники королевской семьи!

Отметим, Леди Сара Чатто - член британской королевской семьи. Единственная дочь принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса, 1-го графа Сноудона, племянница королевы Елизаветы II и самая младшая из внуков короля Георга VI.

Принцесса Шарлотта и Леди Сара Чатто в детстве (коллаж: hellomagazine.com)

Также Кейт Миддлтон показала на новых фото, как её дочь вместе с королевской семьей, а также младшим сыном принцем Луи, которой отпраздновал второй день рождения на прошлой неделе – вносят свою лепту, занимаясь общественной деятельностью во время вынужденного карантина.

На серии снимков можно увидеть, что принц Уильям, Кейт, Джордж, Шарлотта и Луи провели целый день, занимаясь комплектацией свежих макаронных изделий. Они заполнили множество пакетов «пастой» (прим. ред - сухие макаронные изделия), чтобы доставить их вместе со свежеприготовленным обедом пожилым и социально уязвимым людям. Которые живут недалеко от поселка Сандрингем (графство Норфолк). На следующий день семья снарядила фургон и лично занималась доставкой продуктов. Отметим, что именно в Сандрингем находится поместье герцогов Кембриджских.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Шарлотта, которая обучается в той же школе, что и ее старший брат Джордж, в районе Баттерси (Лондон), в настоящее время обучается на дому во время карантина. На недавнем утреннем шоу «BBC Breakfast» королевская пара призналась, что они держали своих детей, Джорджа и Шарлотту, в неведении относительно пасхальных каникул, чтобы не отвлекать детей от обучения через онлайн-платформу во время учебного перерыва.

Поделившись тем, как семья провела время на Пасху, Кейт призналась, что чувствовала себя «слишком строгой». Она сказала ведущей шоу Тине Дахели: «Только не рассказывайте нашим детям, что мы заставляли их учиться во время каникул. Я поступила очень коварно по отношению к ним».

Принц Ульям, соблюдая свой статус и сдержанно улыбнувшись, назвал домашнее обучение своих детей «веселым». В то время как Кейт добавила, что им «очень сложно» обеспечивать учебный процесс, пока школы остаются закрытыми во время пандемии коронавируса.