Сестра Меган Маркл уверена в "истинно эгоистичной" мотивации герцогини вернуться к независимой жизни

Меган Маркл (фото: instagram.com/sussexroyal)

Скандальная сестра Меган Маркл, похоже, вновь решила нажиться на известной родственнице

Пока Меган Маркл наслаждается солнечными днями в Канаде, вокруг ее семьи продолжают плести интриги ближайшие родственники, которые решили воспользоваться новым поводом напомнить о себе. То отец Меган - Томас Маркл - подлил масла в огонь. Мужчина с возмущением принял отказ своей дочери от королевских обязанностей и желание жить независимой жизнью. Томас громко заявил, что его дочь “удешевляет институт монаршей семьи”. Теперь же настала очередь еще одной родственницы Меган высказать свое мнение.

Так, сводная сестра герцогини Сассекской также в стороне от скандала не осталась. 54-летняя Саманта Грант не поддержала решение младшей сводной сестры и назвала его “эгоистичным”. Женщина выразила недовольство решение сестры и ее “неуважительному отношению” к Елизавете ІІ.

По словам Саманты, Меган движет на данный момент одно желание - вернуться на ТВ экраны и покорить Голливуд. Якобы супруга принца Гарри искренне хочет прославиться и получить статус кинозвезды.

“Она пронеслась по всей королевской семье словно торнадо”, - комментирует “Мегсит” Саманта в комментарии Daily Mail.

Сводная сестра Маркл - Саманта Грант

При этом, несмотря на славу “скандалистки”, Саманта искренне пыталась убедить журналистов, что относится к своей родственнице с теплотой и желает ей добра.

“Я любила Меган, но мне совершенно не нравится тот человек, которым она стала”, - уверяет Саманта Грант.

Также женщину возмущает, что Меган на данный момент приняла позицию молчания и никак не хочет повлиять на ажиотаж вокруг своей семьи. По словам Саманты, журналисты просто таки атакуют и “пытают” родственников Маркл. В частности ее отца.

Однако сама Саманта уклончива от вопросов о том, что и она, и ее отец ранее пытались всячески опорочить имя герцогини Сассекской.

Еще в 2017 году женщина дала интервью в утренней передаче Good Morning Britain, после которой ее назвали “сестрой-выскочкой”. Саманта анонсировала выход автобиографической книги, в которой, конечно же, упоминала и о жизни Меган Маркл.

“Слава и Голливуд сильно повлияли на нее. Она почти прекратила со мной общаться. В жизни Меган не такая, какой кажется многим. В моей книге написана вся правда о ней. Она очень себялюбивая и эгоистичная”, - говорила когда-то сводная сестра Меган.

Тем временем 20 января в Букингемском дворце состоялся первый сольный прием принца Уильяма, приуроченный к Британо-Африканскому инвестиционному саммиту. Для особенного вечера Кейт Миддлтон выбрала алое платье из полупрозрачной тюли.