Кейт Миддлтон в платье из прозрачного тюля покорила эффектным образом на первом сольном приеме принца Уильяма

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог и герцогиня Кембриджские были хозяевами особенного вечера

Жизнь королевского двора Великобритании продолжает идти по утвержденному плану - пышные приемы, встречи, заявления… Ничто не выдает “бушующие страсти” в королевской семье по поводу отказа Меган Маркл и принца Гарри от королевских обязанностей (официальное заявление прозвучало 8 января). Напомним, что Меган уже больше недели живет с принцем Арчи в Канаде. Пока принц Гарри занимается урегулированием различных вопросов в Великобритании.

И пока внимание мировых СМИ приковано к герцогам Сассекским, Кейт Миддлтон и принц Уильям также времени зря не теряют. 20 января герцоги Кембриджские совершили свой очередной официальный прием. При этом мероприятие особенное для 2020-го года - это был первый сольный прием, организованный принцем Уильямом. Прошел он в стенах Букингемского дворца и приурочен к старту Британско-Африканского инвестиционного саммита. Подчеркивается, что принц Уильям впервые выступил в лице самого высокопоставленного представителя королевской семьи. То есть королева Елизавета ІІ делегировала свои полномочия старшему внуку!

Кстати, принц Гарри так и не был замечен на мероприятии, организованном старшим братом. Отмечается, что в этот вечер Гарри как раз улетал в Канаду к жене и сыну.

Герцог и герцогиня Кембриджские на первом сольном приеме принца Уильяма (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Конечно же, внимание гостей приема было приковано к хозяйке вечера. Для столь особенного случая герцогиня Кэтрин подобрала не менее особенный наряд. Перед гостями супруга принца Уильяма буквально блистала в роскошном вечернем платье длины миди от бренда Needle & Thread. Наряд выполнен из полупрозрачной тюли и обильно декорирован пайетками и блестками. Обратите внимание, что платье - приглушенного алого оттенка. Как известно, Миддлтон не часто надевает красные наряды - лишь для особенно торжественных мероприятий. Изысканный образ герцогини Кембриджской дополняли замшевые туфли-лодочки в тон платью. А также геометрический красный клатч с золотой оправой. В целом платье идеально подчеркивает стройные формы своей обладательницы.

Также Кэтрин предпочла отказаться от броских украшений - блестящее платье и без того привлекает внимание. В ушках блестели лишь маленькие серьги.

Принц Уильям встречает высокопоставленных гостей (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принц Уильям отдал предпочтение классическому черному костюму, дополнив его белой рубашкой и алым галстуком, благодаря чему образ принца гармонично сочетался с образом его супруги.

На приеме Кэтрин и Уильям вели себя максимально непринужденно, мило общались с гостями и улыбались на камеру - ничто не выдавало сложную и очень напряженную обстановку в королевской семье.

Кстати, на одном из снимков также можно увидеть, как Миддлтон общается с принцессой Софи. Вдалеке на фоне видим ее супруга - принца Эдвард.

Кейт Миддлтон общается с принцессой Софи, на фоне - принц Эдвард (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Напомним, что именно им выпала честь заменить в ближайшее время Меган Маркл и принца Гарри, которые теперь не смогут посещать заранее запланированные события. Отметим, что принц Эдвард, граф Уэссекский (55 лет) является третьим сыном королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Принц Эдвард и Софи познакомились в 1993 году на благотворительном мероприятии, вскоре после чего начали встречаться. В июне 1999 года состоялась их свадьба. У Эдварда и Софи есть двое детей - дочь Луиза Виндзор (16 лет) и сын Джеймс Виндзор, виконт Северн (12 лет).