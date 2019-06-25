ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Сергей Гипсович": Леся Никитюк в "белье" наведалась в гости к Притуле (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.06.2019 - 15:26
"Сергей Гипсович": Леся Никитюк в "белье" наведалась в гости к Притуле (фото)
Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк и Притула, как всегда, проявили чувство юмора

Леся Никитюк решила проведать своего коллегу и друга – соведущего Сергея Притула. Напомним, что шоумен Сергей Притула несколько дней назад опечалил поклонников новостью – телеведущий сломал ногу. На данный момент Притула вынужден передвигаться в гипсе. Кстати, недавно Притула опубликовал забавное фото, судя по которому – шоумен не очень обеспокоен таким печальным фактом. Ведущий сфотографировался в компании детей, которые зарисовали его гипс на ноге милыми рисунками.

Леся Никитюк также не бросает в беде своего коллегу, проведав его в нелегкий период. Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз телеведущая опубликовала несколько забавных фото.

На первом фото Леся позирует, судя по всему, в лифте. В руках у нее – большой торт с ягодами.

&quot;Сергей Гипсович&quot;: Леся Никитюк в &quot;белье&quot; наведалась в гости к Притуле (фото)

На следующих снимках Никитюк позирует уже в компании с Притулой. Притула бодро стоит на одной ноге, в руках держит палку для опоры, он широко улыбается.

"Сергей Гипсович", - с юмором подписала фото Никитюк.

При этом сама Леся одета весьма экстравагантно и даже откровенно. Кажетя, что на Лесе – нижнее белье черного цвета: короткий топ, ультра короткие шорты. На плечи накинута белая рубашка. Выглядит очень по-домашнему.

&quot;Сергей Гипсович&quot;: Леся Никитюк в &quot;белье&quot; наведалась в гости к Притуле (фото)

&quot;Сергей Гипсович&quot;: Леся Никитюк в &quot;белье&quot; наведалась в гости к Притуле (фото)

Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в ярком мини обольстила внушительным декольте. Поклонники засыпали свою любимицу восторженными комментариями, назвав Лесю и "Мавкой", и "Амазонкой". 

Также до этого Никитюк засветила аппетитные формы в бикини. Фанаты вновь были щедры на комплименты. Отметим, чтоу Леся формы "лучше, чем у Ким". 

Леся Никитюк в экстремальном мини оказалась перед нелегким выбором "Морковочка": Лилия Ребрик восхитила тонкой талией в облегающем платье
Новости Украины Сергей ПритулаЛеся Никитюктелеведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь