"Сергей Гипсович": Леся Никитюк в "белье" наведалась в гости к Притуле (фото)

Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Никитюк и Притула, как всегда, проявили чувство юмора

Леся Никитюк решила проведать своего коллегу и друга – соведущего Сергея Притула. Напомним, что шоумен Сергей Притула несколько дней назад опечалил поклонников новостью – телеведущий сломал ногу. На данный момент Притула вынужден передвигаться в гипсе. Кстати, недавно Притула опубликовал забавное фото, судя по которому – шоумен не очень обеспокоен таким печальным фактом. Ведущий сфотографировался в компании детей, которые зарисовали его гипс на ноге милыми рисунками.

Леся Никитюк также не бросает в беде своего коллегу, проведав его в нелегкий период. Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз телеведущая опубликовала несколько забавных фото.

На первом фото Леся позирует, судя по всему, в лифте. В руках у нее – большой торт с ягодами.

На следующих снимках Никитюк позирует уже в компании с Притулой. Притула бодро стоит на одной ноге, в руках держит палку для опоры, он широко улыбается.

"Сергей Гипсович", - с юмором подписала фото Никитюк.

При этом сама Леся одета весьма экстравагантно и даже откровенно. Кажетя, что на Лесе – нижнее белье черного цвета: короткий топ, ультра короткие шорты. На плечи накинута белая рубашка. Выглядит очень по-домашнему.

Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк в ярком мини обольстила внушительным декольте. Поклонники засыпали свою любимицу восторженными комментариями, назвав Лесю и "Мавкой", и "Амазонкой".

Также до этого Никитюк засветила аппетитные формы в бикини. Фанаты вновь были щедры на комплименты. Отметим, чтоу Леся формы "лучше, чем у Ким".