День рождения Сергея Бабкина: самые душевные песни звездного именинника

Коллаж РБК-Украина

По случаю 40-летия великого артиста мы собрали самые популярные и душевные композиции из его репертуара

7 ноября Сергей Бабкин празднует юбилей. Популярному украинскому музыканту, актеру, тренеру шоу Голос країни сегодня исполняется 40 лет!

Сергей активно занимался творчеством с шести лет: посещал бальные танцы, школу изобразительного искусства и драматический кружок. В 12 он впервые взял в руки гитару, а затем еще и окончил музыкальную школу по классу флейты.

За свою жизнь Бабкин успел попробовать себя в различных профессиях. До того, как стать любимцем публики, Сергей работал грузчиком, фасовщиком, продавцом, официантом... Чем только он не занимался до полноценного прихода на сцену!

Ну а сейчас его песни любят и поют тысячи украинцев, его харизма восхищает разные поколения, его талант безграничен!

И вот сегодня по случаю 40-летия Сергея Бабкина РБК-LITE собрал самые душевные композиции легендарного артиста.

Де Би Я

Видео: YouTube/Сергей Бабкин

Але

Видео: YouTube/Сергей Бабкин

Привіт, Бог

Видео: YouTube/Сергей Бабкин

Хто Далі Йде

Видео: YouTube/Сергей Бабкин

Дихай Повільно

Видео: YouTube/Сергей Бабкин

Напомним, что в октябре Бабкин выпустил первый полностью украиноязычный альбом. Презентация пластинки "Музасфера" прошла в Киевском Планетарии. По словам Сергея, именно в планетарии лучше всего удается передать атмосферу, в которой был написан альбом и создавалась настоящая музыка.

Видео: РБК-Украина