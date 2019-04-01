Его сердце безразмерно: Потап, Ефросинина, Каменских и другие поздравляют MONATIK с 33-летием

Коллеги Монатика трогательно желают ему любви, друзей и Олимпийский
Дима Монатик празднует свой 33 день рождения. При этом встретил важную дату певец в кругу фанатов, а именно – в Варшаве, где у Монатика состоялся концерт. Интересно, что "украинский Джастин Тимберлейк" даже сочинил по этому поводу коротенький стих, в котором отметил, что его жизненный ритм настолько насыщенный, что даже нет времени на день рождения. Но певцу это нравится.
Вместе с многотысячной армией поклонников поздравить Диму Монатика с 33-летим поспешили звезды украинского шоу-бизнеса. Многие оставили очень теплые пожелания и опубликовали совместные с певцом фото.
Потап: Собрать Олимпийски!
"HBD Lil Mo! MO power! MO money MO love ! Olympic stadium!" – пишет Потап, желая Монатику больше денег, любви, силы, а также собрать Олимпийский стадион.
Также Потап опубликовал фото Монатика в молодости
Фото: instagram.com/realpotap
Настя Каменских
Каменских более лаконична. Певица просто опубликовала фото певца в сториз и поздравила с Днем рождения.
Фото: instagram.com/kamenskux
Надя Дорофеева: Пусть твоя музыка продолжает попадать в сердца
"Димочка, дорогой, я тебя поздравляю с твоим Днём!! Вот с тобой всегда так, как на этом видео. Я хочу , чтоб ты всегда был в таком настроении , чтоб все получалось так, как ты хочешь! Пусть вся твоя музыка продолжает попадать точно в сердца, будь самым счастливым и пусть рядом всегда будет твоя семья и конечно друзья, ведь все, что ты захочешь - будем только за!) С Днём Рождения", - трогательно написала Дорофеева и поделилась видео с шоу "Плохие украинские шутки".
Видео: instagram.com/nadyadorofeeva
Владимир Дантес: Мы с вами На "ты" или на "вы"
Муж Дорофеевой, ведущий и блогер Владимир Дантес даже сочинил стих по случаю дня рождения Монатика:
Мы с вами На "ты" или на "вы"
В 33 это когда детства полные штаны
А в доме уже два мини Ты.
В 33 уже есть что рассказать
Можно даже "А в моё время"
Или слово "молодёжь" сказать
Но так прекрасно в 33
Домой возвращаться, где встречают те 3
Те три, в которых и есть весь ТЫ!
"Если что, извините за такую фотографию, она единственная (в моем телефоне) с тобой!)" – подытожил Дантес.
Монатик, Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Маша Ефросинина: Иногда мне кажется, что Его сердце безразмерно!!
"Порой я вижу, как многие хотят этим воспользоваться:( Но у него есть главная сила- НЕОБЪЯТНЫЙ ТАЛАНТ, который способен исцелять людей в тех зонах их душ, куда просто словами добраться невозможно! С Днём Рождения, мой Невероятный Друг! Я тебя очень люблю!" – трогательно написала Ефросинина.
Телеведущая также опубликовала снимки с именинником.
Маша Ефросинина и Дима Монатик (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Владимир Остапчук: Так же крут и зашиваешь душу
"Дим, прошел год с тех пор, как была сделала эта фотка и ничего не поменялось: ты так же крут, сияешь и зашиваешь душу. Но за год ты стал еще мудрее, как SOVA. С Днем рождения, man", - подписал фото ведущий Владимир Остапчук.
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk
Напомним, ранее MONATIK заговорил об отношениях Кароль и Балана.
Также MONATIK, который редко балует сеть семейными фото, показал снимок в компании сыновой. Певец и мальчики запечатлены у фортепиано.