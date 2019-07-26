Сенсация: Джамала восхитила фигурой на редких фото в купальнике

Джамала продолжает вдохновлять и одновременно интриговать поклонников новыми кадрами со своего спонтанного путешествия. Дело в том, что певица совсем недавно отправилась с семьей на отдых, однако еще до сих пор так и не призналась, куда же именно она улетела набираться сил. Зато Джамала с завидной регулярностью показывает поклонником яркие кадры с отдыха. Судя по фотографиям, одно можно сказать точно - певица находится на море. На многих снимках можно рассмотреть гористый пейзаж, галечный пляж и... конечно же, счастливую Джамалу с сыном и мужем.

Пока что Джамала публиковала преимущественно “семейные” кадры, на которых запечатлена с мужем Сеит-Бекиром и годовалым сыном Эмиром-Рахманом.

И вот, наконец-то поделилась серией фото, на которых позирует сама. И более того, демонстрирует свой пляжный образ. Здесь следует отдельно отметить, что Джамала крайне редко показывает поклонником фото в купальниках, да и в принципе какие-либо пикантные снимки на ее страничке - “табу”.

Поэтому опубликовав одно из фото в купальнике, певица сопроводила его забавной подписью: “Ааа, Джамала показала фото в купальнике”.

Также певица “напросилась на комплимент”, оставив на фото комментарий “Если к лету не похудел, что уже суетиться”. Следует подчеркнуть, что у певицы отличная фигура. Она смогла достаточно быстро вернуться в форму после рождения первенца.

На опубликованных фото Джамала позирует в закрытом купальнике черного цвета с необычным геометрическим принтом. Также на купальнике изображены небольшие белые голубки.

Джамала на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На одном из фото Джамала вновь позирует с сыночком на пляже. Еще на одном фото - с чашкой кофе в руке, отмечая, что это ее “зависимость”. А также просто на яхте в поисках удачной позы.

Джамала на отдыхе с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, до этого Джамала умилила забавными видео с сыном на отдыхе. Серия роликов была сделана на пляже, где отдыхает певица. В кадре также видим ее мужа – Сеит-Бекира. Эмир-Рахман в ролике забавно танцует под песни украинской рэп-исполнительницы Alyona Alyona.

Также ранее Джамала поразила до мурашек живым выступлением с детьми-бандуристами. Певица исполнила свой хит "Крила". Исполнение получилось действительно очень душевным и проникновенным. Многие поклонники отметили, что это "до мурашек".