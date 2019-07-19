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Семейный портрет: Кортни Кардашьян растрогала редким фото с с 7-летней дочкой и 4-летним сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.07.2019 - 20:29
Семейный портрет: Кортни Кардашьян растрогала редким фото с с 7-летней дочкой и 4-летним сыном
Кортни Кардашьян (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Знаменитость опубликовала милое фото с детьми

Кортни Кардашьян – старшая из знаменитых сестер, которая не так часто балует своих подписчиков постами. Как истинная бизнесвумен, она много времени уделяет своим проектам. Напомним, недавно знаменитость запустила лайфстайл-сайт poosh.com, и теперь в ее сториз часто можно увидеть ссылки на разнообразные полезные материалы.

Также мама троих детей обожает проводить время с семьей. Как она успевает уделять внимание их воспитанию при своей бешеной занятости, остается загадкой, но, тем не менее, Кортни периодически делится с фолловерами совместными снимками с разнообразных прогулок и походов.

Семейный портрет: Кортни Кардашьян растрогала редким фото с с 7-летней дочкой и 4-летним сыномКортни, Пенелопа и Рейн (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Несколько часов назад она показала достаточно редкий кадр, где они позируют втроем с дочерью Пенелопой, а также младшим сыном. Кортни с детьми сидят, завернувшись в полотенце, на яхте. По всей видимости, компания только вылезла из воды. Об этом свидетельствуют, как минимум, мокрые волосы Пенелопы и купальники на девушках.

Семейный портрет: Кортни Кардашьян растрогала редким фото с с 7-летней дочкой и 4-летним сыномКортни любит проводить время с семьей (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Снимок Кортни сопроводила трогательной подписью: "Сосредоточьтесь на том, что вы любите и что удовлетворяет вас". Для полноты картины на фото не хватает старшего ребенка, но оно все равно получилось милых и уютным. Буквально за час снимок собрал массу лайков и теплых слов.

Семейный портрет: Кортни Кардашьян растрогала редким фото с с 7-летней дочкой и 4-летним сыномБизнесвумен и мать 3-х детей успевает все (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Интересно, что оба сына Кортни – 9-летний Мейсон Дэш и 4-летний Рейн Эстон – родились в один день. В честь дня рождения своих малышей, который они отметили 14 декабря, Кортни написала трогательный пост: "Вчера я проснулась с таким счастливым сердцем, что Бог благословил меня двумя самыми крутыми парнями в мире. Такая связь. С Днем Рождения, Мейсон и Рейн!".

Семейный портрет: Кортни Кардашьян растрогала редким фото с с 7-летней дочкой и 4-летним сыномМейсон и Рейн (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Пенелопе, которой недавно исполнилось 7 лет, она также подготовила массу теплых слов. "Я так люблю ее. Я не могу поверить, что ей 7 лет. Она вдохновляет меня быть абсолютно улучшенной версией себя. То, чему я научился у нее, неизмеримо. Безусловная, чистая любовь", – написала она под селфи, где позирует с Пенелопой.

Семейный портрет: Кортни Кардашьян растрогала редким фото с с 7-летней дочкой и 4-летним сыномКортни сейчас занята развитием нового проекта – лайфстайл-сайта poosh.com (фото: instagram.com/kourtneykardash)

К слову, малышка – любимица у всех родственников. За доброту и умение дружить ее обожает вся семья, включая многочисленных двоюродных сестер, а также теть, дядь и бабушек. Крисс Дженнер в честь ее дня не удержалась от восторгов, назвав девочку "лучиком света их жизни", "лучшей сестрой, дочерью, внучкой и двоюродной сестрой".

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