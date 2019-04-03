Семейная идиллия: Влад Яма очаровал нежным фото с женой

Известный украинский танцор и хореограф Влад Яма, который ранее объяснил, почему не показывает лицо сына, растрогал поклонников новым нежным фото со своей любимой супругой Лилианой. Судя по опубликованному в Instagram снимку, семейство отправилось на отдых.

На фото муж и жена сидят рядом в самолете и мило держатся за руки. На третьем сидении видно макушку их сыночка Леона.

"За руки - и в путь... Куда же, есть идеи?..." - подписал публикацию Влад.

Фото: Влад Яма с женой (instagram.com/vladyama_official)

Подписчики вовсю строят предположения, а также умиляются трогательному снимку и желают семейству хорошего отдыха.

"Дай-ка угадаю с первого раза-однозначно ОТДЫХАТЬ,и не важно куда,если за ручкии вместе";

"Разве не все равно..куда? ))...если вместе. и за руки))";

"Дуже милi";

"Які Ви класні, гарного відпочинку, обожнюю Вас";

"Отдыхать";

"Где тепло и океан ласковый или море...";

"Такие классные! )";

"Гарна пара";

"Отличного отдыха";

"Куда бы не поехали, главное вместе и с сынулькой! Приятного путешествия и отдыха!!! А на родину в Запорожье Влад на машине приезжает";

"Ааа рыженький малиш, Владькина порода)", - пишут очарованные фолловеры.

Отметим, что ранее Лилиана поделилась очаровательным семейным видео, на котором они с мужем и сыном прогуливаются у воды на закате, держа ребенка за руки и весело подкидывая его вверх. При этом они были запечатлены со спины, так что лицо малыша по-прежнему осталось скрытым от публики.

Видео: (instagram.com/liliya_yama)

От ролика буквально веет любовью и теплыми семейными отношениями. Где было снято видео, супруга Ямы не рассказала.

Напомним, ранее Влад Яма поделился трогательным фото с сыном. Таким образом Влад поздравил всех с днем сына.

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