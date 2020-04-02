Семейная идиллия: Алессандра Амбросио растрогала редким фото с возлюбленным

Алессандра Амбросио продлжает радовать милыми семейными снимками. Вчера, 1 апреля, она продемонстрировала, какой красоткой растет ее дочь. А сегодня решила уделить внимание мужской половине семейства. Так, она опубликовала фото, на котором позирует с 7-летним сыном Ноа. Супермодель и мальчик лежат в обнимку на подушке: Амбросио выглядит гордой и счастливой, а Ноа – словно позволяет себя фотографировать, но намерен убежать и заняться своими делами, в лучших традициях детей его возраста. Фото собрало массу лайков и комментариев. Поклонники 38-летней бразильской модели восхищаются, какой Ноа стал большой, а также каким милым и красивым он растет.

Алессандра с сыном (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В сториз же Алессандра показала фото еще более интересные для подписчиков – со своим возлюбленным Николо Одди. Так, экс-«ангел» Victoria’s Secret занялась одним из самых популярных занятий среди звезд на карантине – готовкой. Причем делает она в компании своего бойфренда. На фото они выглядят счастливыми и довольными. Рядом звезда разместила стикер, символизирующий дом и любовь – как бы намекая, что они с Николо с удовольствие выполняют инструкции медиков по соблюдению карантина. Одета Алессандра в белый свитер с узорами, а ее парень ей под стать – в белую футболку. Продемонстрировала Амбросио и блюдо, над которым они вместе трудятся. «Пора готовить!», – подписала модель и бизнесвумен свое творение с помощью Instagram-наклейки.

Пара занимается домашними делами (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, Алессандра и владелец собственного бренда одежды Николо Одди начали встречаться летом 2018-го года. Пара много времени проводит в совместных поездках, обожает устраивать романтичные вояжи и просто наслаждаться домашними делами. За это время итальянский бизнесмен успел стать детям Алессандры – 11-летней Ане Луизе и 7-летнему Ноа – настоящим другом. А вот совместных детей они пока не заводят.

Интересно, что Алессандра и Николо не спешат связывать себя узами брака. Впрочем, так было и в предыдущих отношениях Алессандры, с Джейми Мазуром, с которым они были вместе с 2005-го года.