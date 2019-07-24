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Сексапильная Настя Каменских восхитила блестящим нарядом на съемках Х-фактора

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.07.2019 - 16:27
Сексапильная Настя Каменских восхитила блестящим нарядом на съемках Х-фактора
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица и звездный судья шоу продолжает поражать яркими образами

Настя Каменских совершенно не стала сбавлять обороты после замужества и продолжает много работать. Кроме концертов, артистка также стала одним из судей и звездных тренеров шоу "Х-фактор" на телеканале "СТБ" и активно посещает съемки проекта, восхищая и поражая своими эффектными образами. Свой новый лук красотка показала на своей странице в Instagram.

Настя выбрала для эфира стильный серебристый наряд - укороченные брюки и жакет, который надела поверх черного кроп-топа. Образ дополняют изящные босоножки на шпильке, а также очень оригинальное украшение-колье на шее, напоминающее ошейник. 

Эффектный макияж смоки-айз и "мокрая" укладка добавляют Каменских еще большей сексапильности.

На одном из фото знаменитость пронзительно смотрит на камеру, обхватив руками шею.

Сексапильная Настя Каменских восхитила блестящим нарядом на съемках Х-фактора

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

На другом же она раскинула руки, будто в полете.

Модный наряд Насти вызвал настоящий фурор и волну комплиментов в комментариях.

Сексапильная Настя Каменских восхитила блестящим нарядом на съемках Х-фактора

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Не смог сдержаться и муж артистки Потап, который осыпал любимую сердечками.

Сексапильная Настя Каменских восхитила блестящим нарядом на съемках Х-фактора

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

  • Шикарная 
  • Просто вау
  • Багіня)))))
  • Идеальная просто!!! Милашка!!
  • Хорошо выглядишь
  • Можно мне утонуть в этих глазах...
  • Нереально красивая 
  • Птица счастья завтрашнего дня. образ окрыляет

Сексапильная Настя Каменских восхитила блестящим нарядом на съемках Х-фактора

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Настя Каменских честно призналась, без чего не может жить  - оказывается, она обожает рано вставать.

Ранее Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке. Певица снялась в черно-белой съемке для известного украинского глянца. Каменских примерила сразу несколько откровенных образов - в купальнике, облегающих лосинах и топе, а также нижнем белье. 

А еще  Настя Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом. Артисты посвятили друг другу нежные клипы "Константа" и "Обіцяю". 

 

"Реально кайф": Каменских честно призналась, без чего не может жить (видео) "Горячо и вкусно": Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке
Новости Украины Настя Каменскихх-факторобраз
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