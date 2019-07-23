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"Горячо и вкусно": Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.07.2019 - 10:27
"Горячо и вкусно": Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских порадовала съемкой для глянца L'Officiel

Настя Каменских поразила поклонников новой откровенной фотосессией. Украинская исполнительница появилась на страничках всемирно известного глянца L'Officiel, Украина! Каменских предстала во всем своем великолепии.

Так, на своей instagram-страничке Настя опубликовала несколько кадров из новой фотосессии. На черно-белых снимках Каменских позирует в нижнем белье, закрытом купальнике с глубоким декольте, и облегающем спортивном костюме – лосины и топ с длинными рукавами. Обувь также разная – в блестящих сапогах с широким голенищем, а также босоножках.

Съемка проходила на фоне городских пейзажей. Возможно, на крыше одной из высоток в Киеве. На фоне видим еще строящиеся дома.

&quot;Горячо и вкусно&quot;: Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке

Стройная Настя Каменских для L'Officiel, Украина (фото: instagram.com/kamenskux)

Также одно из фото Настя сопроводила мотивационной подписью.

"Чтобы мечты сбывались, нужно упорно над ними трудиться. Поставьте себе цели и идите к ней. Верьте в себя и никогда не останавливайтесь, ведь каждый шаг делает вас ближе к мечте. Не бойтесь трудностей, они закаляют характер. И не бойтесь, если что-то не получится с первого раза, ведь это опыт, благодаря которому вы учитесь. Будьте настойчивы, не отступайте от своих целей и все получится!" – мотивирует Каменских.

&quot;Горячо и вкусно&quot;: Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке

&quot;Горячо и вкусно&quot;: Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке

Стройная Настя Каменских для L'Officiel, Украина (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Насти пришли в неимоверный восторг от ее новых "горячих" фото:

  • "Какая аппетитная"
  • "Нереальная"
  • "Вау, нет слов! Шикарная"
  • "Очень красивая женщина! Женственная! Что, к сожалению, у нас сейчас редкость в мире...Я имею натуральная женственность, природная!"
  • "Настоящая красота"
  • "Везет же ее мужу"
  • "Горячо, вкусно и обалденно красиво"
  • "Это невероятно красиво"
  • "Красавица, спасибо за концерт в Никополе, было атмосферно"

&quot;Горячо и вкусно&quot;: Настя Каменских покорила роскошными формами в откровенной съемке

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, ранее Настя Каменских растрогала бекстейдж-видео клипов с Потапом. Артисты посвятили друг другу нежные клипы "Константа" и "Обіцяю". 

Кстати, Потап и Настя Каменских поддались порыву эмоций на улицах Праги, куда пара в компании друзей приехала на концерт группы Rammstein. Влюбленные целовались и обнимались, не стесняясь посторонних.

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Новости Украины Настя Каменских
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