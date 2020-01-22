Уже сегодня готовы: Тимур Мирошниченко задумался о рождении третьего ребенка

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», известный телеведущий Тимур Мирошниченко показал новорожденного сына и рассказал о принципах выбора имен детям. Ведущий программы «Зірковий шлях» на канале «Украина» Тимур Мирошниченко на днях во второй раз стал отцом. После ночи, проведенной вместе с новорожденным Марком и женой, телеведущий заполнил необходимые документы и показал лицо сыночка, а жена Инна опубликовала милые фото. После чего звездная семья в роддоме записала видеообращение, в котором ведущий спросил жену об её самочувствие.

«Очень хорошо себя чувствую, как и не рожала. Уже сегодня готова рожать следующего ребенка», – смеясь, поделилась жена Тимура Мирошниченко Инна в программе «Ранок з Україною».

Тимур Мирошниченко с женой и сыном (фото: из личного архива ведущего)

Новорожденный Марк тоже прекрасно себя чувствует. А тем временем, молодые родители рассказали, по какому принципу выбирали имя сыну.

«У нас есть концепция итальянских имен для детей. Теперь у нас есть Мия и Марк. А еще можно сделать концепцию украинских имен, например, Марко и Мия (от Соломии)», – прокомментировал Тимур Мирошниченко в эфире канала «Украина».

Поэтому, видимо, следующий ребенок Мирошниченко также будет носить имя с итальянским привкусом и начинаться на букву «М».

Напомним, ранее Лилия Ребрик рассказала о любимом завтраке семьи.