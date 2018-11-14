"Седина в бороду": Галкин прокомментировал слухи о разводе с Пугачевой

Фото: Максим Галкин и Алла Пугачева (коллаж РБК-Украина)

Шоумену приписывают роман с российской ведущей Юлией Барановской

Российский шоумен и пародист Максим Галкин своеобразно отреагировал на появившиеся в сети и прессе слухи о его разводе с женой, знаменитой певицей Аллой Пугачевой. Соответствующую запись он сделал на своей странце в Instаgram.

Галкин не стал подробно комментировать домыслы журналистов и лишь тонко намекнул на то, что эта информация надумана и недостоверна.

"Седина уже пошла в бороду, а если судить по желтопрессным сайтам, то и бес - в ребро. Посмотрите мне в глаза и скажите, насколько вы верите тому, что пишут про известных людей на бульварных порталах?" - обратился Галкин к подписчикам, приложив к посту одну из своих фотографий.

Скриншот поста (instagram.com/maxgalkinru)

На снимке крупным планом запечатлено его лицо и действительно видно уже поседевшую бороду.

Фото: Максим Галкин (instagram.com/maxgalkinru)

За два часа пост юмориста собрал более 63 тыс. лайков, а в комментариях подписчики начали активную дискуссию. Многие фолловеры Галкина отметили, что верят лишь той информации, которая появляется на официальных страницах звездной пары в соцсетях, и посоветовали ему не обращать внимания на злые языки и глупые домыслы.

Скриншот комментариев (instagram.com/maxgalkinru)

Напомним, что ранее росСМИ приписали Максиму Галкину роман с российской ведущей Юлией Барановской, в сети всплыл провокационный ролик, на котором юморист запечатлен в компании телезвезды. На видео комик держит ее на руках.

Ранее Алла Пугачева напугала поклонников внезапной отменой выступления. Примадонна сообщила, что не сможет выступить на концерте, который посвящен 50-летию певца Леонида Агутина, по причине болезни.

Мы также писали о том, что Галкин опубликовал фото с нестареющей Пугачевой.

Кстати, 18 сентября дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри отметили свое пятилетие, а Галкин опубликовал видеоролик, где показал, какие подарки он преподнес с Аллой малышам.

Видео: РБК-Украина